Martelotto: "Hay que empezar a construir con estas bases porque no tengo dudas que van a dar alegrías"

El entrenador Bruno Martelotto explicó que se fue del partido "muy triste por el esfuerzo que se hizo y por todo lo que se venía haciendo".

Al mismo tiempo indicó que Sportivo quedó eliminado por detalles. "Más allá de los fallos o no, uno tiene que pensarlo y verlo bien, desde adentro me dio la sensación de que fue todo muy apresurado en los dos fallos determinantes en el partido: la expulsión y el penal, pero quiero estar tranquilo y analizar bien las imágenes, me quiero quedar con lo que demostró el equipo con la actitud y las ganas", señaló.

Y agregó: "Que la gente siga apoyando, lo importante de esto es que hay una buena base, de los futbolistas del club de los que se fueron insertando en el equipo, de los jugadores de experiencia tambien que fueron un aporte importantísimo para sostener esta campaña, ahora analizar bien lo que viene porque hay un gran grupo, un gran equipo y hay que estar frios par analizar todo".

"Sentamos unas bases importantes, hay que empezar a construir con estas bases porque no tengo dudas que van a dar alegrías... Es un orgullo haber compartido estos meses con ellos, sabemos que entre todos hicimos un torneo muy bueno y a partir de eso hay que seguir mejorando", finalizó.

Alderete: "Pagamos caro un error de ellos"

El experimentado mediocampista Andrés Alderete también se refirió a la eliminación y también se mostró muy orgulloso por el grupo que se formó y la calidad humana que hay en el plantel. "Después me queda una sensación rara, extraña por el partido, por el resultado que sin dudas no los esperábamos, pero tratar de quedarme con las sensaciones de alegría que me produce competir con esta clase de personas", señaló.

En tanto, el jugador explicó lo que le reclamó al árbitro del encuentro: "cosas que me parecían que no eran justas en el partido, como se venía planteando, no pedí explicaciones pero se armaba el debate y me escondía la respuesta, son cosas que suceden en el fútbol y hoy pagamos caro un error de ellos", sentenció.

Por último finalizó: "Me voy con la sensación de que dejamos todo, con la plenitud que entregamos todo y que pusimos al club en lo más alto y que este sea un punto de partida, así lo vamos a tomar para lo que viene".