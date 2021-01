Aróstegui: "Nos vamos con la frente bien alta"

El presidente de Sportivo Belgrano se mostró muy orgulloso por la entrega el equipo y el rendimiento de los jóvenes. “Es el fin de un principio. Estoy orgulloso, no tengo palabras para poder describir lo que me hicieron sentir verlos jugar en todos estos partidos", dijo Juan Manuel.

Tras la eliminación de Sportivo Belgrano en manos de Villa Mitre de Bahía Blanca, el presidente Juan Manuel Aróstegui se mostró orgulloso por el rendimiento del equipo pese a la derrota.

“Es el fin de un principio. Estoy orgulloso, no tengo palabras para poder describir lo que me hicieron sentir verlos jugar en todos estos partidos. Si no se logró es porque realmente no se pudo, hicimos todo para que se pueda lograr”, indicó.

Y agregó: “Estoy contento porque demostraron que se puede hacer las cosas de otra manera, que se puede confiar. Estoy sorprendido por el gran nivel que demostraron muchos de los jugadores que son del club, a los que vinieron de afuera porque demostraron que estuvieron a la altura de las circunstancias, ellos hicieron crecer a los chicos del club y esa era la idea con este mix de chicos jóvenes y de experiencia, agradecidos a todos ellos, hay que seguir”.

También dijo que “nos vamos con la frente bien alta como es la historia de este club por eso es que uno se siente orgulloso”.

Lo que viene

Aróstegui comentó que habrá jornadas de descanso para el plantel "aunque estamos esperando lo que suceda con el partido de Copa Argentina”.

Finalmente dedicó unas palabras a los hinchas: “Espero que la gente haya sentido lo que yo sentí desde afuera, que es orgullo y ganas de verlos jugar, tranquilidad de verlos jugar también porque sabés que te vana dar todo para sacar el mejor resultados, después son tres resultados posibles y el rival juega también, hay que ganar con mucha dignidad y perder también con mucha dignidad. Hay que seguir apoyando porque este es un camino largo, que lleva tiempo, espero que los hayan disfrutado tanto como los disfruté yo viéndolos jugar”.