Previo a su pelea, Acevedo organiza una cena para recaudar fondos

El boxeador José “Chinito” Acevedo (26) se encuentra juntando fondos de cara a lo que será una nueva pelea que lo tendrá como protagonista, la cual se concretará a mediados de febrero. Con ese fin, un grupo de amigos, junto al Club Atlético La Milka, organizaron una cena a beneficio que tendrá lugar el viernes 29 de enero en el comedor de dicho barrio.

El campeón argentino y sudamericano de peso ligero, único representante del boxeo profesional de San Francisco, se prepara para enfrentarse, el 20 de febrero, a Nicolás De León (Junín) en la Federación Argentina de Box, en Buenos Aires.

“El club apoya al deporte. En este caso no es amateur, es costoso por la distancia a la que está Acevedo. Es un atleta de alto rendimiento, necesita las vitaminas, las proteínas, entrenar tres veces por día para estar a la altura a la que estaba boxeando. Cuando lo hablamos con Kike, un amigo de la vida, buscamos una idea que a la gente no le sea tan costosa y que a la vez nos permita ayudar un poco a la carrera en sí”, explicó el presidente del Club Atlético La Milka, Fernando Godoy, sobre la iniciativa.

A la vez, destacó las cualidades de Acevedo: “Por ahí no somos objetivos, pero en este caso todos los que lo vimos estamos convencidos de que le va a dar grandes satisfacciones al deporte. Lo conocemos, sabemos la clase de persona que es, que permanentemente está entrenando y va por un sueño. Y a nosotros, como club de barrio, nos alienta. Sabemos que a nivel argentino está rankeado, octavo, entre los mejores 20 boxeadores argentinos y eso cuesta, tiene un precio. Hoy está luchando contra todo. El Estado municipal por ahí no tiene las armas necesarias para ayudarlo, o no quiere, entonces lo tiene que hacer la ciudad”.

Tarjetas. Las tarjetas se pueden conseguir a 650 pesos en la cantina de La Milka o a los teléfonos 3564335452 (Godoy) y 3564417004 (Baigorria).

“Me gustaría que se apoye un poquito más al deporte”

Por su parte, Acevedo se mostró agradecido con la ayuda de todos, destacando principalmente la de su amigo Juan Miguel “Kike” Baigorria y de Godoy así como del comedor y el club.

“Con la preparación tenía pelea el 8 de enero, también hicimos una cena ahora que se puede y una rifa. Invertí y me agarró Covid, tuve que cancelar la pelea. Ahora estoy volviendo de nuevo, estoy entrenando dos o tres veces al día. A la mañana salgo a correr, a hacer bicicleta. A la tarde haciendo guanteo, y a la nochecita salgo a bicicletear, a caminar o a trotar, a hacer algo aeróbico para perder grasa. Vengo bien. Todo esto de la cena es porque me tengo que ir a Córdoba o a Santa Fe. Vitamina dieta y estadía, 15 o 20 días, y no sale nada barato. Después vengo para acá dos días antes de la pelea y ya nos vamos para Buenos Aires”, explicó.

Seguidamente, pidió más apoyo hacia el deporte: “No quedan muchos boxeadores. El boxeo amateur está muy caído. Yo estoy guanteando con uno cuando en aquellos tiempos había siete u ocho para guantear. Ahora uno o dos y muy pocos proyectos. El boxeo está muriendo, o mejor dicho lo estás matando. Me gustaría que se apoye un poquito más al deporte”.