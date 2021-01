En busca de otro paso, lejos de casa

Sportivo Belgrano visitará este sábado a Villa Mitre de Bahía Blanca a partir de las 20.30 por los cuartos de final del segundo ascenso del Federal A. Será un nuevo desafío de visitante y si logra seguir avanzando ya no volverá a jugar en San Francisco.

Después de un 2020 turbulento, los buenos resultados conseguidos desde la reanudación del torneo pusieron a Sportivo Belgrano nuevamente como protagonista en el Torneo Federal A en busca del ansiado ascenso. La victoria de la “verde” en Salta hizo ruido en la categoría y ahora enfrentará este sábado al “Villero” de Bahía Blanca, un equipo llega golpeado tras perder en una polémica final ante Güemes y que buscará revancha.

Como dice la canción de Serú Girán: lejos, lejos de casa, no tengo nadie que me acompañe. Y es lo que le tocará a Sportivo si avanza en la competencia, puesto que no tiene ventaja previa ante ninguno de los rivales que sigue en carrera por llegar a la eliminatoria desde la Reválida. Así las cosas, todos los partidos que pueda tener serán como visitante y, por la época, sin la presencia de hinchas.

Sin embargo, en el contexto de pandemia, las canchas lucen vacías y las localías ya no pesan tanto como antes. Es cierto que el viaje es largo y el costo es enorme, pero desde lo deportivo ya ningún estadio luce el mote de “imposible”.

Los sueños de Sportivo parten rumbo al sur de la provincia de Buenos Aires, donde se dirimirán con la sed de revancha de Villa Mitre, claro perjudicado en la final ante Güemes por algunos fallos arbitrales.

Invicto Desde que comenzó el nuevo torneo de transición, Sportivo Belgrano se mantiene invicto en la competencia y deberá sostener esta condición si quiere seguir avanzando. Los cruces se juegan a partido único y en caso de empate en el tiempo reglamentario hay tiros desde el punto del penal, por eso el cuadro de barrio Alberione deberá seguir invicto para no quedarse afuera de la competencia. Sportivo disputó desde diciembre del 2020 cinco partidos, donde ganó tres y empató dos (uno de ellos lo ganó o por penales). Anotó 11 goles y le marcaron 6, tres de ellos ante Central Norte.

Previa

Villa Mitre: Facundo Tavoliere; Fabián Dauwalder, Víctor Manchafico, Nicolás Del Grecco o Laumann, Nicolás Ihitz; Ramiro Formigo o Tanner, Facundo Fabello, Alfredo Ramírez, Lionel Torres; Gabriel Jara y Maximiliano Tunessi. DT: Carlos Mungo

Sportivo Belgrano: Matías Quinteros; Emanuel Urquiza, Tomás Rossi, Mauro Orué y Braian Camisassa; Andrés Alderete y Martín Argüello; Nicolás López Macri, Alan Bert y Román Strada; Ezequiel Gaviglio. DT: Bruno Martelotto

Hora: 20.30

Estadio: El Fortín

Árbitros: Maximiliano Macheroni. A1: Matías Bianchi, A2: Damián Espinoza; 4A: Franco Morón