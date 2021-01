Tras los amistosos, en el Baby se ilusionan con el campeonato para este año

Desde hace unas semanas el Baby Fútbol en San Francisco volvió a la actividad con la disputa de varios amistosos bajo un protocolo aprobado por el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) y el municipio local. En ese marco, el balance es positivo y hay clubes que se mostraron muy satisfechos con el comportamiento de grandes y chicos.

Patricia Vega, presidenta del club River, señaló que están muy conformes con el comportamiento, sobre todo de los chicos. “Ellos asimilan más lo que le decís sobre los protocolos y los padres lo mismo. Con todo el tiempo que estuvimos parados, no quieren que se vuelva para atrás”, explicó.

Vega contó que tuvieron que adaptarse a los protocolos haciendo hincapié en la limpieza colocando agua con lavandina (para las zapatillas) en el ingreso al club y alcohol en gel (o solución de agua con alcohol) en todos los sectores: ingreso, cantina, mesa de control. “Algo que cambió mucho es que en la cantina se vende todo envasado, ya no hay papas fritas ni vasos de gaseosas, ni tampoco jaras, envasamos pebetes y vendemos botellas de gaseosas chicas”, puntualizó.

“Los padres lo aceptan, nadie te pone reparos. Hacemos hincapié en el distanciamiento y cuando vemos que no se cumple se les llama la atención y lo aceptan de buena manera”, dijo.

“La gente se adapta a la nueva normalidad, es responsabilidad de cada uno”

Barrio Cabrera tuvo también el fin de semana pasado su primer amistoso con Barrio Jardín. Jorge “Coqui” Cena, presidente de Cabrera, también destacó el comportamiento y agradeció tanto a las personas vinculadas a su club como al del rival.

“Realmente no hubo problemas, la gente esperó a que termine la categoría anterior para ingresar, con barbijos. En la entrada se ponía alcohol en gel a grandes y chicos, en mesa de control se colocó un nylon separador, los suplentes con distanciamiento y barbijo, al igual que los entrenadores, y en la cantina se colocó un nylon con una ventana separada para retirar las cosas”, explicó.

Y agregó: “Creo que la gente sola se está adaptando a la nueva modalidad de cómo va a ser por ahora el Baby y quizás por varios meses. Todo pasa por la responsabilidad de cada uno de nosotros de inculcarle a los chicos lo que deben hacer”.

Cena comentó también que mediante reuniones se les explicó a todos los padres sobre el protocolo que debían cumplir. “Lo siguieron al pie de la letra y esperamos que siga así porque saben que es la posibilidad de que el Baby siga, sino se vuelve todo atrás”, añadió.

Se puede jugar

Ambos dirigentes coincidieron en que si se mantiene este respeto por las nuevas normas se podría organizar un campeonato oficial, aunque aclararon también que eso se decide en Mesa Directiva y bajo consulta a todos los clubes.

“En mi humilde opinión creo que sí porque hay buena predisposición para respetar los protocolos tanto de profes, de padres y ni hablar de los chicos”, indicó Patricia Vega.

Además, Vega subrayó que en otras partes del país ya se están realizando torneos y comentó que incluso dos categorías de su club participarán de uno en la localidad de Colonia Caroya en el mes de febrero.

“Frócil se movió mucho para que empiecen los entrenamientos y ahora para los amistosos, a mí me da la impresión de que si estamos todos de acuerdo y cada club se compromete a cumplir con los protocolos se puede organizar un torneo tranquilamente. El COE y la Municipalidad van a ver si los que componemos el baby estamos aptos para cumplir los protocolos al pie de la letra. De todos modos, eso no quita que pueda aparecer un caso, pasa en todos los ámbitos y es algo de lo que nadie está exento, pero me parece que se puede, lo comprobé en mi cancha”, señaló.

El factor económico Patricia Vega destacó la necesidad del comienzo de la actividad por la cuestión económica también. Durante la pandemia, el pago de cuotas societarias bajó considerablemente en todas las instituciones, pero los gastos fijos siguieron estando. Volver a competir le permite a los clubes tener un ingreso que antes no tenían para afrontar esos compromisos. “En nuestro caso bajó a la mitad el cobro de cuotas y se entiende por la realidad económica de las familias, al volver a las practicas la gente colabora y en los partidos se cobra una entrada, más la cantina. Eso ayuda a afrontar gastos fijos como la luz, internet, seguros, mantenimiento de Liga y del predio”, dijo la presidenta de River.

“Los chicos entienden mejor que los grandes”

Por otro lado, el entrenador de la categoría 2013 de Estrella del Sur Juan Pablo Sarú se mostró optimista con el inicio de entrenamientos y amistosos. “Se está volviendo de a poco y respetando todos los protocolos, hay una gran alegría de los chicos de rencontrarse después de tanto tiempo, pero también creo que hay que ser conscientes en los clubes, en los padres y hacer respetar esos protocolos”, comentó.

En su caso, Sarú contó que tiene un buen número de chicos que siguen entrenando, incluso en una época de vacaciones y explicó que son los que más respetan las normativas. “Los chicos entienden mejor que los grandes, vienen todos con su barbijo y su botellita, es una maravilla”, señaló.

Finalmente, se mostró expectante sobre el inicio de un campeonato, aunque su categoría todavía no juegue por los puntos. “Se está viendo la posibilidad de jugar más partidos, ojalá se pueda. Hay que felicitar a los clubes porque hacen todo lo posible para que los chicos puedan volver a las canchas”, concluyó.