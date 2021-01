Para Scolari, conducir a Central Córdoba fue un "camino intenso" que hizo foco en lo emocional

El entrenador sanfrancisqueño Sebastián Scolari se encuentra en San Francisco disfrutando de sus vacaciones y después de un inicio de año con grandes desafíos donde condujo, junto a Alexis Ferrero, al plantel de Primera División de Central Córdoba de Santiago del Estero en la Zona Complementación de la Copa Diego Maradona.

Scolari había vuelto al "Ferroviario" en 2020 para asumir el cargo de coordinador de inferiores y entrenador de la reserva, pero tras la salida de Alfredo Berti en diciembre de 2020 se hizo cargo del primer equipo junto a Ferrero.

En diálogo con El Periódico, el entrenador contó que fue una gran oportunidad para su carrera, "un momento de aprendizaje increíble estar en la Primera División del fútbol argentino y muy enriquecedor desde donde se lo mire".

"Fui a Central Córdoba en los primeros cuatro meses para coordinar inferiores y reserva, estábamos en ese proceso y después al desvincularse el entrenador que estaba, nos llamaron para tomar parte de esos cinco partidos. Fue una experiencia única e irrepetible desde muchos lugares del aprendizaje, para seguir creciendo y sumar conocimientos, también para evaluarse a sí mismo para ver si está preparado para ese tipo de oportunidades y la respuesta fue muy positiva, a lo mejor no tanto en cuanto a resultados en una primera parte pero sí terminamos muy bien empatando con Racing y ganándole Estudiantes", comentó el entrenador.

"Fue una etapa muy positiva, no fue una duración extensa en cuanto al tiempo, pero sí el camino fue muy intenso", dijo Scolari.

El entrenador sanfrancisqueño explicó que es consciente de que los resultados determinan la continuidad o no en el cargo, sin embargo indicó que el rendimiento está por encima de los resultados. "Creo que eso no lo podemos manejar nosotros, es aleatorio porque hay diferentes disparadores que pueden hacer que el resultado sea en contra o a favor, pero sí el rendimiento del día a día, de capacitarte, de prepararte para estas oportunidades", comentó.

"No es fácil, no hay tiempo necesario para conocerlos a todos, hacer la pretemporada, jugar partidos amistosos. Llegamos y en una semana teníamos que enfrentar a Godoy Cruz y la verdad que nos enfocamos en lo psicológico. Yo creo que el fútbol es un estado de ánimo y cuando vos tocas esa fibras emocionales a través de la dinámica de grupo, enfocar lo colectivo por sobre lo individual, trabajo en equipo, adquirir ciertos valores, eso termina dando su frutos. Lo intentamos, hemos sido muy bien recibidos por un grupo extraordinario, muy abierto y empezamos a recorrer este camino", dijo Scolari.

"Con Godoy Cruz conseguimos un empate, con Vélez hicimos un gran juego y nos tocó perderlo, con Newells de visitante fue un partido accidentado por el arbitraje, pudimos conseguir un empate con Racing después de ir perdiéndolo dos veces y después ganarle a Estudiantes. Así fue el camino, para mí", dijo el entrenador.

La motivación Consultado sobre la decisión de AFA de eliminar los promedios en el torneo pasado, Solari brincó una interesante reflexión acerca de la motivación de los jugadores por pelear por la permanencia o por un título. "Central Córdoba fue beneficiado con la decisión de AFA, pero yo entiendo que la motivación no está en salir campeón o pelear la permanencia, creo que hay que buscarla desde otros lugares", expresó. "Conversando con los jugadores, yo les decía que la motivación tiene que ser al interno y no externo. Por ejemplo, yo no puedo estar levantándome o cayéndome por lo que dicen los demás, considero que lo tengo que buscar en mi interior al sueño, al logro, a la meta porque es el motor que nos empuja conseguir cosas en nuestra vida y si uno busca en su interior encontrará la motivación más allá del promedio o del club donde juegue, pasa en buscar el desarrollo como ser humano, en entregar todo, aprender y entender que es un deporte en equipo, que de nada sirve sin el compañerismo y que todos esos los aspectos se reflejan en lo colectivo", explicó Scolari.

Los procesos en el fútbol argentino

"Yo entiendo que el fútbol argentino es muy competitivo, es un deporte tan pasional y tan practicado que creo que los niveles son muy parejos. Hay clubes del interior, de la capital con mas historia, mas años que vienen haciendo procesos increíbles en inferiores como Lanús, Vélez, Defensa y Justicia que después tiene sus frutos en Primera División, y creo que es un poco eso lo que hay que copiar e intentar acercarse, apuntar a un proyecto de divisiones inferiores y que el club se sustente de eso y no solamente de un resultado positivo", indicó Scolari.

Al mismo tiempo, contó que su labor en la coordinación de inferiores del "Ferroviario" se vio algo complicado por la falta de competencia y la pandemia. "Es un momento delicado que nos hace restructurar y mirar para adentro, enfocar las cosas desde otro lugar. En un principio nos planteamos entrenar con reserva, lo logramos con protocolos, no tuvimos inconvenientes por tres meses y medio, y esa era la idea, de volver a tener contacto", señaló.

"Queremos retomar cuanto antes con las divisiones inferiores porque el chico lleva 7 u 8 meses sin tener contacto con el campo, con el compañero y necesita volver a transpirar, a socializar y a hacer deporte que es una de las cosas más lindas que le puede ocurrir a un niño, yo espero que la pandemia nos deje desarrollar este proyecto que uno tiene en mente, cuanto antes, porque estamos con muchas ganas de volver a tener esos momentos y volver a la vida anterior", indicó Scolari.

Y agregó: "Hay muchos chicos que están en un proceso complicado, que no pudieron jugar en primera o tener su primer contrato en el último año. Yo creo que hay que restructurar para recuperar esa camada y no perderla porque cuando pasen los años dirán que en la camada de los chicos categoría 1999 y 2000 no hubo muchos jugadores que salieron del fútbol argentino y vamos a encontrar el porqué en esta pandemia. Hay que darle la oportunidad a ellos, cambiar las cosas para que ellos puedan desarrollarse también como futbolistas y seres humanos."

Por último, el entrenador dedicó una palabras de agradecimiento a su familia que lo acompañó una vez más en este proceso.