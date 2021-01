Robaron en una escuela de Frontera y se llevaron un aire acondicionado

Se trata de la escuela Nº 329 "Estanislao López". Pese a la existencia de alarmas, que no sonaron, delincuentes desprendieron el artefacto y se lo llevaron. "No tenemos explicación de cómo ha sucedido esto", dijo la directora, que lamentó lo ocurrido.

En las últimas horas, delincuentes ingresaron en la escuela Nº 329 "Brigadier General Estanislao López" de Frontera y se llevaron un aire acondicionado marca Siam, el que desprendieron de la pared donde estaba colocado.

La directora de la institución educativa, Analía Moretto, dialogó con El Periódico y describió lo ocurrido: "Lamentablemente nos ha tocado a nosotros. Todos los días vamos a revisar y esta mañana, al entrar, la vicedirectora Silvina Alonso notó algo raro. Al llegar a una de las aulas se encuentra con la puerta falseada que ya habíamos arreglando anteriormente porque ya habían querido entrar. Se llevaron el aire acondicionado porque junto con los bancos es lo único de valor".

La directora se mostró sorprendida de que pese a su peso también se llevaron el motor y que, a pesar de haber alarmas, las mismas no sonaron. "Lo más llamativo es que se llevaron hasta el motor que da a la calle, que se ve. Llama la atención que nadie haya visto anda, es grande, pesadísimo. Y también es llamativo que tenemos alarma en todas las aulas. Revisamos todas las alarmas esta mañana y todas funcionan. No tenemos explicación de cómo ha sucedido esto porque todas las medidas preventivas las tomamos. Se ve que no bastan. Vamos a tener que pensar en otras cuestiones además de la alarma, no se si la habrán inhibido. Esta mañana al entrar funcionaban perfectamente, no lo explicamos. Se han olvidado dos conectores de cobre, quedaron en el piso, se ve que del apuro se lo han olvidado, porque también buscan cobre. Hicimos la denuncia a la Policía porque es importante que no compren estos elementos robados. Estamos armando todo para un regreso a las aulas de la mejor manera posible y todos los días nos encontramos con ciertas cuestiones, pero así es la vida", lamentó.

"Dentro de las escuelas de Frontera éramos la única a la que todavía no nos había tocado, ahora ya no somos la única, también formamos parte. Todas las escuelas han tenido en este tiempo de pandemia robos de distintas características. Nosotros tomamos todas las medidas precautorias para que no pase nada pero no fue suficiente. Y nos preocupa, por todos los gastos que tenemos para el regreso. Es inexplicable todo lo que nos está ocurriendo, que la sociedad no tome conciencia. Les pedimos que no compren elementos robados porque no sólo está el que lo roba sino también está el que lo compra", añadió.

A la vez, Moretto agregó: "Trabajamos para los estudiantes, porque nosotros vamos y venimos, pero los chicos tienen que estar de la mejor manera posible en el aula y una de las comodidades es el aire acondicionado frío- calor, para que estén cómodos, tranquilos. Buscamos crear un clima apetecible para la educación".