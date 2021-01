Canalis pidió controles en las rutas para que no ingrese la variante brasileña del coronavirus

El concejal de la Unión Cívica Radical (UCR) en San Francisco, Cristian Canalis, pidió que se retomen los controles en los ingresos a la ciudad para evitar que se instale la preocupante variante brasileña del coronavirus, que según especialistas podría ser más contagiosa que las conocidas hasta el momento. Además, el edil aseguró que los testeos que se realizan en San Francisco son pocos en comparación a ciudades como Villa María y Rafaela y reclamó mayor cantidad de pruebas.

Canalis explicó que los controles deben volver para no tener en la ciudad la llamada variante brasileña del virus, que podría traer complicaciones. "Uno de los ingresos más importantes a la provincia de Córdoba es a través de la ruta del Mercosur, entonces propongo que se hagan controles rápidos para evitar el ingreso a la ciudad de la cepa africana detectada en Brasil. El director del Hospital señaló que el hisopado rápido tiene una efectivad del 90 por ciento y se hace en 10 minutos. Me parecen importantes los controles, sin impedir la circulación ni demorar a la gente que está trabajando. Sugiero que se tomen estas medidas", pidió el concejal.

El edil del radicalismo destacó que a la ciudad ingresan más de 200 camiones por día y que con hisopados rápidos podría controlarse a los transportistas.

Además reclamó mayor cantidad de pruebas y que se efectúen operativos de testeos en los barrios. "Muchos dicen que el virus lo tenemos adentro, y es cierto, por eso también tenemos que agregar testeos. Rafaela hace unos 1500 testeos por día, Villa María lo mismo, y creo que en San Francisco no se hacen más de 200 por día. ¿Cuántos testeos hacemos en la parte pública y privada? Si no tienen síntomas no te hacen y te mandan a tu casa", cuestionó.

Canalis también reclamó el funcionamiento de centros de aislamiento para familias que deben tener integrantes aislados por ser contactos estrechos o porque cursan la enfermedad. "Hay más de tres mil personas aisladas, y en casos con domicilios entre ocho o nueve personas, es imposible aislarse", fundamentó.

"Hablo con gente del Hospital, de la terapia, y en San Francisco hay más de 106 muertos. Los que indica el COE son los fallecidos en el Hospital, pero también hay en la parte privada", agregó.

Críticas al Gobierno municipal

El concejal de la UCR fue muy crítico con la autorización del Gobierno municipal para eventos de fin de año en boliches durante Navidad y el 31 de diciembre pasados, y señaló que según explicaciones de autoridades sanitarias las consecuencias en los contagios aún están por verse.

"Los profesionales de la salud dicen que la mayoría de los contagios se producen por contactos estrechos en la franja que va de los 18 a los 40 años. La Municipalidad autorizó las fiestas masivas en los distintos boliches, y van a tener que hacerse responsables de eso. Los gastronómicos cumplen con los requisitos. Pero no se puede autorizar una fiesta masiva con protocolo gastronómico una fiesta con tres mil personas en Runa hasta las seis de la mañana cuando el COE central no las autorizó", criticó. Y señaló que los videos de esas noches mostraban a una gran cantidad de gente amontonada.

"A las fiestas clandestinas la podés controlar, pero no se puede legalizar desde la Municipalidad esas fiestas en los boliches, se tendrán que hacer cargo de lo que pase", concluyó Canalis.