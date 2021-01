Federal A: así se juegan los cuartos de final por el segundo ascenso

El Consejo Federal de AFA dio a conocer cómo se jugarán los cuartos de final de la fase eliminatoria que otorgará el segundo ascenso del Federal A a la Primera Nacional. En ese marco, Sportivo Belgrano visitará a Villa Mitre de Bahía Blanca el próximo sábado a las 20.30, no así el resto de los partidos que se disputará en viernes.

La "verde" y el "villero" juegan un día más tarde ya que el elenco bahiense disputó la final por el primer ascenso -que perdió ante Güemes- el pasado lunes, por eso la necesidad de tener un día más de descanso.

Los encargados de impartir justicia serán Maximiliano Macheroni (Rosario) como árbitro principal, junto a Matías Bianchi (Rosario) y Damián Espinoza (Venado Tuerto) como asistentes; y Franco Morón (Gral. Pico) como cuarto árbitro.

Programación:

VIE | 17.15 hs Douglas Haig vs. Sarmiento (Resistencia)

Árbitro: Carlos Córdoba

VIE | 17.30 hs Dep. Maipú vs. Sp. Las Parejas

Árbitro: Luis Lobo Medina

VIE | 19 hs Chaco For Ever vs. Dep. Madryn

Árbitro: Carlos Gariano

SAB | 20.30 hs Villa Mitre vs Sportivo Belgrano

Árbitro: Maximiliano Mascheroni

No descansa

Al regreso de Salta, el plantel de la "verde" entrenó en el estadio, al igual que este miércoles, concentrado ya en el próximo objetivo de seguir avanzando en la eliminatoria.

El jueves volverán a entrenar por la mañana en el estadio y en horas de la noche partirán rumbo a Bahía Blanca.