Vecinos frenaron una obra ilegal en zonas serranas arrasadas por el fuego

Un grupo de vecinos de la zona de “El Pato”, denunciaron que tan solo a tres meses de los feroces incendios que arrason las sierras, desde el sábado trabajaban máquinas sin autorización en la zona de Lago Azul, haciendo conexiones de agua en un sector clasificado como zona amarilla.

Los reclamos inciaron a poco de producirse los incendios en 2020, con la apertura de caminos para posterior loteo. Por ese motivo, los vecinos denunciaron, en su momento, que los incendios eran intencionales para este fin. En ese marco, tras el avance el obra señalan que "la Provincia ni el municipio no podían desconecer este hecho".

Los vecinos hicieron las denuncias correspondientes, tanto en la Policía Ambiental como en la Municipalidad de Villa Santa Cruz del Lago, e indicaron que todo ese lugar es área protegida por la ley y por lo tanto, se prohíbe su urbanización.

“Se abrieron caminos, zanjas y se colocaron caños para agua. No sabemos con qué permisos lo hacen, todo ese sector no se puede tocar”, contó a Carlos Paz Vivo, una vecina que no quiso dar su nombre.

Tras los reclamos, en el lugar se hizo presente Inspectoría del municipio. “Nos dijeron que iban a labrar un acta, que los van a citar a los responsables de las máquinas para ver que se resuelve, pero la verdad es que no tienen idea de leyes ambientales”.

Para los vecinos, la actividad de suelo que se está llevando adelante en ese lugar, es una acción “que no se puede realizar”. Finalmente, la obra fue paralizada y se estableció el "cese preventivo y precautoriamente", dada la infracción de tareas de apertura de caminos e instalación de agua, violando las leyes ambientales provinciales.

Omar de Giovanni, intendente de Villa Santa Cruz del Lago, en declaraciones a Radio Universidad, indicó este miércoles que la única presentación legal fue "un aviso de proyecto, y el 23 de diciembre se pidió la extensión" del mismo.

"Empezamos a verlo con los arquitectos e ingenieros porque anteriormente no teníamos nada. Es algo que se presentó previo a que yo asumiera pero no existía ningún papel que diera aviso", indicó Di Giovanni y precisó que este martes, cuando se enteraron que habían máquinas trabajando, no dudó "en parar todo".

"Ahora el Tribunal de Faltas verá cómo se procede con esto. He llamado a una extraordinaria porque no podemos dejar que nada que se haga por la fuerza sin contar con la habilitación del municipio", indicó.

