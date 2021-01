Camisassa: "La unión que hay en este grupo nos da mucha seguridad"

Sportivo Belgrano venció este domingo a Central Norte de Salta y avanzó a la siguiente fase de la eliminatoria por el segundo ascenso del Federal A. Para la "verde" fue un partido que comenzó cuesta arriba, pero logró revertir con gran amor propio y ganar en la tanda de penales para seguir ilusionado con el ascenso.

En ese marco, quien encabezó la remontada fue el defensor Braian Camisassa, que anotó el primer gol y tuvo una participación clave en el segundo recuperando el balón con presión alta. El joven jugador sanfrancisqueño contó en diálogo con El Periódico sus sensaciones.

"Las sensaciones fueron muy cambiantes durante el partido, irte 2-0 a los vestuarios la cabeza te juega un poco en contra y a favor también, porque en esa situación uno se pone a pensar que lo podemos dar vuelta pero que si nos hacen un gol más se complica. Tuvimos una charla en el vestuario donde estábamos todos super convencidos de que lo íbamos a dar vuelta", explicó el jugador.

"Apenas entramos al vestuario, todos estábamos con la cabeza arriba porque creíamos en nosotros y que lo íbamos a dar vuelta, no creíamos que iba a ser tan rápido, pero la unión que hay en este grupo nos lleva a tener esa seguridad y esas ganas de ir a buscar un partido cuando vas perdiendo", agregó.

"Me tocó marcar a mí, estoy contento de colaborar, sumar y tuve la confianza para sumar en los penales también", dijo Camisassa.

Reivindicarse después de una expulsión

El joven defensor de la "verde" se había ido expulsado en la primera fecha ante Boca Unidos y estuvo dos partidos sin poder jugar, pero pudo volver producto de una gran fortaleza mental volvió a ser considerado para salir desde el arranque y el pasado domingo tuvo un gran premio.

"Uno nuca supone que va a pasar, estas predispuesto para entregar todo y por ahí en un error de cálculo te lleva a cometer errores. Fueron dos días con la cabeza caliente, haciendo la psicológica, pero el grupo apoyó muchísimo para que vuelva a entrenar de la mejor manera, estar a la par y no dejarme de lado, eso fue fundamental", explicó.

"En mi cabeza uno siempre tiene autocritica, es lo fundamental, lo trabajo mucho y en este caso me auto felicito. Me gusta ser autocritico conmigo mismo", señaló.

Remate de gol. Camisassa cruza un derechazo fulminante que pone el 1-2 para Sportivo.

El grupo: jóvenes con muchas ganas y jugadores de experiencia que apoyan

Camisassa destacó el trabajo en equipo y el grupo que se formó para este torneo, además se mostró muy contento de que en el nuevo proyecto los jugadores locales tengan más posibilidades. "Hay una energía y unas ganas de jugar, de ganar y de querer lo mejor para los compañeros y eso hace que todos sumen y salgan a revertir los resultados negativos", explicó.

"Entrenamos todos los días al máximo, los entrenamientos son realmente al máximo desde el cuerpo técnico hasta la gente que trabaja en el club, están todos los días para nosotros, entonces nosotros tenemos que valorar eso", agregó.

Además, contó que en cada entrenamiento "hay muchas ganas de mejorar y de hacer lo mejor, el grupo es buenísimo, los chicos que vinieron de afuera, de experiencia, son jugadores que suman para bien y en el grupo hay muchos jóvenes, que nos apoyen es lo primordial".

"Hace muchos años que Sportivo viene haciendo las cosas bien en primera y reserva de Liga, han pasado muchos chicos que también podrían haber formado parte de los planteles de primera, hoy no hay mucha diferencia en el fútbol porque es muy físico, los chicos están a la altura de las circunstancias", dijo Camisassa.

Lo que viene: Villa Mitre, ¿Y Racing?

El defensor de la "verde" contó que el grupo ya está mentalizado para el próximo desafío que será Villa Mitre en Bahía Blanca, equipo que viene de caer en la final por el primer ascenso ante Güemes. "Vi el partido, hablamos con los compañeros que conocen el equipo y sabemos que nos vamos a enfrentar a un rival muy duro, que juega muy bien y que es equilibrado en todas las líneas, va a ser un partido lindo para jugar", explicó.

Por el contrario, consultado por el partido de Copa Argentina -que aún no tiene programación-, Camisassa explicó que hoy se piensa solo en el ascenso. "No pensamos en Racing, para nada. Me había olvidado -risas-, realmente estamos enfocados en esto, estamos en el día a día con el objetivo del ascenso, en poder ganar todos los partidos y si toca jugar con Racing bienvenido sea, pero hay que ir paso a paso", concluyó.