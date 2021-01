El Ceibo arrancó la pretemporada

Este lunes, el plantel de básquet de Asociación El Ceibo comenzó los entrenamientos de cara a lo que será un nuevo proyecto deportivo e institucional que tendrá a la cabeza a Eduardo “Mara” Blengini como director técnico, a Gabriel Vercesi como preparador físico y a Lautaro Oittana como asistente.

En ese marco, Blengini se mostró satisfecho con el equipo conformado y aseguró que hay "muchísimas expectativas". "Estamos con muchas ganas, entusiasmo, seguramente lo voy a ir plasmando día a día, como toda cosa que se inicia, con una idea a futuro. Es empezar un día, hoy nos tocó, hacía mucho tiempo que no pisábamos una cancha de básquet y las expectativas son altísimas", afirmó.

Consultado acerca de cuáles serán los objetivos, dijo: "La línea que uno baja como entrenador es la de ser protagonistas en lo que vayamos a jugar, todavía no sabemos cuándo inicia la competencia, qué tipo de competencia vamos a jugar, entonces de a poquito iremos buscando una idea de juego, en base a los jugadores que uno eligió, después iremos subiendo carga, entrenamiento, pero la idea es que en lo que nos toque jugar tener una idea definida de juego y ser protagonista".

Respecto a cómo llegan los jugadores físicamente a la pretemporada, teniendo en cuenta que el año pasado fue atípico por la pandemia de coronavirus, manifestó: Hay chicos que por lo que he hablado con ellos se han estado entrenando, pero no es lo mismo entrenarse de manera particular que en un grupo. Tengo chicos que venían entrenando en doble turno y otros chicos que venían de un parate de tres o cuatro meses. Entonces vamos a tener dos semanas como en el boxeo de de round de estudio para ver cómo están los chicos realmente, les vamos a tomar algún que otro test y la idea es a partir del 1 de febrero empezar a cargar un poquito más".

"Estoy muy motivado"

En el equipo estará presente Agustín Lozano, que disputó varias temporadas en San Isidro en el Torneo Nacional de Ascenso y que luego jugó para Tomás Rocamora de Concepción del Uruguay, en la misma división.

Previo a los entrenamientos, dialogó con El Periódico y se mostró satisfecho de poder volver a jugar en San Francisco. "Estoy muy contento, muy feliz de volver a jugar en la ciudad, de representar otra vez a un equipo de la ciudad, un equipo que siempre estuvo bien organizado, siempre estuvo bien posicionado a nivel ciudad, a nivel provincial y de compartir el equipo con varios amigos, estoy muy motivado, muy entusiasmado, con ganas de arrancar a entrenar a full y de que nos salgan bien las cosas y nos ensamblemos como equipo, de que salga algo positivo de todo este lindo proyecto que se está gestando".

Consultado sobre qué pesó más en su regreso a la ciudad, apuntó: "Todo, se alinearon los planetas, el interés tanto de 'Mara' como de la dirigencia, el compartir el equipo con amigos, con ex compañeros, volver a jugar en la ciudad, que pueda venir mi familia a verme, se formó un combo bastante lindo que era irresistible así que acá estoy, entregado el 200 por ciento para sacar lo mejor de mí y ponerlo al servicio del equipo".

Acerca de cómo se encuentra físicamente de cara al regreso a los entrenamientos, sostuvo: "Me siento muy bien, obviamente que estoy un poco inactivo en la parte de básquet porque lógicamente con esto de que estaban todos los clubes cerrados se nos hacía imposible entrenar en una cancha bajo techo, por ahí hay canchas que están al aire libre que podíamos ir a tirar al aro pero no es lo mismo por las condiciones climáticas pero físicamente me siento muy bien, siempre estuve entrando nunca paré, me considero una persona activa, siempre tengo algún deporte dando vueltas, así que me siento bien físicamente obviamente que lo voy a pulir en este tiempito de pretemporada pero me siento bien, sin ninguna molestia física".

"El primer objetivo que nos planteamos es obviamente que se comience la actividad, arrancar a jugar el torno Interasociativo con la Asociación de Básquet de Morteros que es un torneo bastante competitivo, va a ser una buena medida, una buena prueba para el equipo, para ver cómo estamos, para ver cómo nos vamos ensamblando, para ir acomodándonos y acomodando las piezas, y después lógicamente la idea del club es jugar el provincial, o si llega a haber alguna invitación para jugar alguna categoría más arriba están en condiciones de analizarlo y afrontarlo, todavía no hay anda confirmado así que por el momento prepararnos para lo mejor, para lo que salga", finalizó.