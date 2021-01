Sportivo Belgrano ya tiene próximo rival: Villa Mitre de Bahía Blanca

Tras dejar en el camino a Central Norte, Sportivo Belgrano ya conoce a su rival de cuartos de final: será Villa Mitre de Bahía Blanca, elenco que este lunes cayó por penales en la final por el primer ascenso frente a Güemes de Santiago del Estero.

En la próxima instancia la verde será nuevamente visitante y el juego contra el equipo de Bahía Blanca sería en principio el viernes 22 de enero, según las fechas determinadas por el Consejo Federal, aunque también podría disputarse el sábado a pedido del local. Resta confirmar también la hora.

Tras la final de este lunes, quedaron definidos los cruces entre los ocho equipos que siguen en carrera por el segundo ascenso: Deportivo Maipú vs. Sportivo Las Parejas; Chaco For Ever vs. Deportivo Madryn; Douglas Haig vs. Sarmiento de Resistencia y Villa Mitre vs. Sportivo Belgrano.

Güemes consiguió el ascenso a la Primera Nacional tras vencer a Villa Mitre por 4-2 en los penales, luego de empatar 1-1 en la final. El cuadro santiagueño jugará por primera vez en la segunda categoría del fútbol argentino.

"Mañana (por hoy) vamos entrenar y vamos a ir preparando el partido teniendo en cuenta primero cómo están los jugadores y después por la noche saber el rival, teniendo en cuenta virtudes y falencias del rival para ir a buscar la clasificación", indicó el DT de Sportivo, Bruno Martelotto.

"Nosotros venimos de atrás, entonces tenemos que visualizarnos en nosotros teniendo en cuenta el rival también, pero no hay preferencia, si están en una final por algo es", concluyó el DT.