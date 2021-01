Federal A: así se juega la primera fase eliminatoria por el segundo ascenso

Este domingo se disputan todos los partidos de la primera ronda eliminatoria por el segundo ascenso del Federal A a la Primera Nacional, donde Sportivo Belgrano visitará a Central Norte de Salta a partir de las 18.

Todos los cruces serán a partido único, es decir que si terminan igualados en los 90 minutos reglamentarios habrá definición desde el punto del penal.

Por otro lado, la finalísima por el primer ascenso entre Atlético Güemes de Santiago del Estero y Villa Mitre de Bahía Blanca se disputará el lunes a las 17.10 en cancha de Instituto de Córdoba y con arbitraje de Lucas Novelli Sanz.

Programación del domingo:

17.15 hs | (5) Douglas Haig vs. Def. de Pronunciamiento (10)

Árbitro: Maximiliano Mascheroni

17.30 hs | (1) Deportivo Maipú vs. Camioneros (14)

Árbitro: Jonathan Correa

18 hs | (2) Central Norte vs. Sportivo Belgrano (13)

Árbitro: Nelson Bejas

19 hs | (6) Juv. Unida (San Luis) vs. Dep. Madryn (9)

Árbitro: Sergio Testa



20 hs | (3) Olimpo vs. Sp. Las Parejas (12)

Árbitro: Gastón Monsón Brizuela

20 hs | (4) Chaco For Ever vs. Sansinena (11)

Árbitro: Luis Lobo Medina

20 hs | (7) Sarmiento vs. Huracán (Las Heras) (8)

Árbitro: Fabricio Llobet

*Próxima fase: se mantiene el ordenamiento inicial para definir llaves y localía. Se suma el perdedor de la final en la ubicación 1.