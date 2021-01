En vivo Copa Sudamericana: Defensa y Justicia enfrenta a Coquimbo en Paraguay por semifinales

Defensa y Justicia recibe este sábado a Coquimbo Unido de Chile en el partido de vuelta por las semifinales de la Copa Sudamericana. Tras la igualdad sin goles en Paraguay, el Halcón buscará este sábado el pasaje a la final donde espera Lanús que derrotó a Vélez en la otra semifinal.

El partido se juega desde las 20.30 en el estadio Norberto "Tito" Tomaghello de Florencio Varela, con arbitraje del colombiano Andrés Rojas, y será transmitido por ESPN.

La semifinal comenzó complicada por la suspensión inicial del encuentro del pasado jueves 7 en Santiago de Chile, donde Coquimbo iba a ser local fuera de La Serena, por tres casos positivos en coronavirus de los jugadores de la visita (el defensor Rafael Delgado, el volante uruguayo Washington Camacho y el delantero Francisco Pizzini), que dieron negativo al momento de salir de la Argentina.

Esto derivó en una intromisión del Ministerio de Sanidad de Chile, que los testeó al arribar a su capital, encontró estos casos (en Camacho significó una reinfección), y como consecuencia la Confederación Sudamericana trasladó la serie a Asunción de Paraguay.

Allí igualaron sin goles, en un partido que Defensa y Justicia dominó y contó con varias ocasiones claras para llevarse una importante victoria, aunque la falta de efectividad, sobre todo de su goleador Brian Romero, lo dejó vivo a Coquimbo.

De cara a la vuelta, el entrenador Hernán Crespo, mientras suena en Independiente como sucesor de Lucas Pusineri, dispuso que los mismos nombres saldrán a la cancha en la búsqueda de la primera final internacional en la historia del Halcón de Varela. En consecuencia, Defensa y Justicia presentará un esquema de 3-1-4-2.

Por su parte, Coquimbo Unido, último en la Primera División chilena, presenta una duda en el mediocampo entre Fernando Manríquez, quien salió con una molestia muscular en la ida, y Jorge Paul Gatica.

Además, el atacante nacional Lautaro Palacios pareciera no llegar al cien por cien desde lo físico y lo sustituirá el venezolano Rafael Arace. Los futbolistas argentinos titulares serán el arquero Matías Cano (ex UAI Urquiza) y el defensor Federico Pereyra (ex Tristán Suárez).

Cualquiera que alcance el último partido será rival inédito para aquella instancia, pero en esta vuelta el gol es imperioso para no definir en los penales, la instancia que tendrá lugar si se repite el marcador de la ida.

Cómo ver el partido

El partido se podrá ver en HD en vivo y en directo por ESPN y también online en este link de ESPN Play.

Probables formaciones

Defensa y Justicia: Luis Unsain; Franco Paredes, Adonis Frías, Héctor Martínez; Valentín Larralde; Ciro Rius, Enzo Fernández, Eugenio Isnaldo, Emanuel Brítez; Walter Bou y Braian Romero. DT: Hernán Crespo.

Coquimbo Unido: Matías Cano; Víctor González Chang, Federico Pereyra, Raúl Osorio; Juan Carlos Espinoza, Fernando Manríquez o Jorge Paul Gatica, Diego Aravena, John Salas; Rubén Farfán, Rafael Arace y Joe Abrigo. DT: Juan José Ribera.



Estadio: Norberto "Tito" Tomaghello



Árbitro: Andrés Rojas (Colombia)



Horario: 20.30



TV: ESPN

