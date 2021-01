“La gente respeta las normas y protocolos en la pileta”

La temporada de pileta en San Francisco está a pleno y en el Sport Automóvil Club la actividad marcha “viento en popa”. Según contó el guardavidas Juan Manuel Santillán, que lleva varios años en la profesión, “la gente y sobre todos los más chicos respetan las normas de convivencia, de seguridad y los protocolos”. Todo gracias a una importante tarea de prevención que nace desde la propia “escuela de verano”.

Santillán explicó que el inicio de la temporada -en diciembre- fue complicada. Había mucha incertidumbre, sobre todo en los adultos; sin embargo, con el correr de los días las actividades comenzaron a tener mayor concurrencia en el club. “Hay una buena cantidad de chicos y ya a esta altura están los socios que normalmente vienen todos los años”, indicó.

“Nuestra tarea no se ha visto muy afectada, solo el cumplimiento de los protocolos que la gente ya respeta por motus propio. Tenemos un club grande, con dos piletas y eso hace que podamos tener mayor capacidad dentro del agua. No tiene que haber amontonamiento en el agua, más allá que aparentemente las posibilidades de contagio en el agua bajan. Afuera tenemos un solárium donde la gente toma sol y las reposeras están bien separadas; y deben ingresar al sector de pileta con calzado”, explicó Santillán.

Además de estas normativas, se exige la ya clásica sanitización de manos al ingresar, control de temperatura, uso de barbijo y registro.

Prevención

Santillán destacó el comportamiento de los socios y afirmó que hay mucha precaución: “Todo el mundo entra con barbijo y sale con barbijo, en ese sentido veo que la gente es muy responsable, nosotros no hemos tenido problemas ni llamados de atención”.

“Esta es mi profesión, mi trabajo, lo hago todo el año y en invierno estoy en la pileta climatizada. El inicio de cada temporada siempre tiene algo de especial, nuestra principal tarea es la prevención y nos da mucha satisfacción porque la gente respeta las normas, saben lo que tienen que hacer y lo que no, hace varios años que no tenemos accidentes dentro de la pileta y eso te da cierta satisfacción porque en algún punto las normas de convivencias se respetan”, comentó.

En ese sentido, el guardavida señaló que se trabaja mucho con los más chicos. “Yo también soy docente y siempre hacemos mucho hincapié en todo lo que es normas de convivencia y de seguridad: estar identificados con la pulsera a todos los que entran a la pileta, ducharse, no correr, no empujar, no molestar a los otros, trabajamos mucho en eso y eso hace que la persona que viene la pileta ve gente disfrutando no hay chicos que se están tirando arriba de los otros, corriendo, no hay nada de eso, es un lugar para disfrutar y por eso la prevención”, explicó.