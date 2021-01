Por una Ley de Oncopediatría: “Si teníamos que esperar a la mutual, mi hijo ya no estaría con nosotros”

La ley Uno delos proyectos de ley fue presentado el 10 de septiembre en el Congreso de la Nación por la diputada nacional cordobesa por el PRO Soher El Zukaria. Figura con el número de expediente 4730-D-2020, aunque todavía no saben cuándo se debatirá. Propone la creación del llamado Programa Nacional de Cuidado Integral del Niño, Niña y Adolescente con Cáncer. El proyecto indica que el Sistema Público de Salud, las obras sociales y las prepagas deberán brindar esta cobertura. Porque muchas familias vienen reclamando que no les cubren los medicamentos o los tratamientos, incluso otras deben mudarse de provincia para que sus hijos sean atendidos en un hospital. Contempla un certificado de discapacidad al niño en el momento que es diagnosticado, para que no tenga que esperar por una medicación, una intervención quirúrgica o para cubrir las necesidades sociales, de vivienda y ambientales. Además, implica que en el futuro habrá un subsidio para las familias que pierden el empleo o licencia laboral con goce de haberes para los progenitores, asistencia psicológica en caso de ser necesaria, traslado en movilidad privada al hospital, becas estudiantiles, entre otras asistencias primordiales. El proyecto también busca establecer un subsidio del 100 por ciento en los servicios públicos para las familias con niños oncológicos, la cobertura del transporte privado durante el tratamiento o los controles médicos, independientemente de que tengan obra social. Por otro lado, el proyecto también apunta a regular y fijar tiempos máximos para que las obras sociales y prepagas no demoren la realización de estudios o prácticas médicas. Los proyectos presentados: Diputada Shoer El Sukaria (click acá) Diputada Claudia Najul (click acá) Diputado Alberto Aseff (click acá) Diputada María Jimena López (click acá)