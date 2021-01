La lluvia provocó anegamientos: se espera una mejora temporaria en las próximas horas

Varias calles sufrieron anegamientos este viernes entre la mañana y las primeras horas de la tarde, luego de la copiosa lluvia caída en la que se estima cayeron unos 80 milímetros en pocas horas.

Tanto desde las secretarías de Gobierno como de Servicios Públicos de la Municipalidad debieron intervenir cortando diversas arterias para impedir la circulación de vehículos y evitar el oleaje para que el agua no ingrese a viviendas ni locales comerciales. Esta situación se repitió en las primeras horas, lo que causó indignación en muchos vecinos ante la desaprensión de los conductores.

Asimismo, se indicó que en el registro de canales y bocas de tormenta el escurrimiento del agua es normal. Sí se debió intervenir en algunos sectores donde se acumularon basura y ramas. Hasta el momento no había evacuaciones. No obstante, se espera que no surjan nuevas precipitaciones porque eso podría generar desbordes en los canales que se encuentran casi completos.

El alerta emitido esta mañana por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) marcaba tormentas severas y lluvias intensas con ráfagas de viento intensos. Este tiene validez hasta las 15.45.

En las próximas horas habría una mejora temporaria del tiempo, aunque este este sábado volvería a desmejorar.