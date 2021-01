Sportivo Belgrano: fecha y hora definida para visitar a Central Norte

El club Sportivo Belgrano confirmó este miércoles que el encuentro correspondiente a la primera fase eliminatoria del Federal A por el segundo ascenso ante Central Norte de Salta se disputará el próximo domingo a partir de las 18 horas en el estadio "Padre Martearena".

El encuentro se disputará a puertas cerradas y contaría -todavía no confirmado- con la transmisión en vivo del canal Showsport de Córdoba.

El cruce se definirá en 90 minutos y en caso de empate habrá penales.

La "verde" buscará el pasaje a la siguiente instancia tras casi un mes sin competencia, dado que se adjudicó la Reválida Norte (que tenía menos equipos participando) con anticipación y tuvo que esperar el desenlace del resto de la zonas. En el medio, no pudo concretar ningún amistoso pero se mantuvo entrenando buscando recuperar a fuerzas y renovar energías.

El plantel entrenó este miércoles por la mañana en el predio "Nicolás Losano" y lo volverá a hacer este jueves, pero en el estadio "Oscar C. Boero" donde Martelotto probará el equipo que saldrá desde el arranque en Salta.

El viernes volverá a entrenar en el estadio y partirá en horas de la noche rumbo al norte argentino.

Así se juega la primera fase eliminatoria por el segundo ascenso:

(1) Deportivo Maipú vs. Camioneros (14)

(2) Central Norte vs. Sportivo Belgrano (13)

(3) Olimpo vs. Sp. Las Parejas (12)

(4) Chaco For Ever vs. Sansinena (11)

(5) Douglas Haig vs. Def. de Pronunciamiento (10)

(6) Juv. Unida (San Luis) vs. Dep. Madryn (9)

(7) Sarmiento vs. Huracán (Las Heras) (8)

*Próxima fase: se mantiene el ordenamiento inicial para definir llaves y localía. Se suma el perdedor de la final en la ubicación 1.