Gómez Quintero: "San Isidro siempre tiene pretensiones altas y este año no es la excepción"

San Isidro ya transita la segunda semana de pretemporada de cara el inicio de la Liga Argentina de Básquet que será el próximo 19 de febrero. En ese marco, el plantel alterna con trabajos físicos y tácticos con el objetivo de llegar de la mejor forma al debut.

Lisandro Gómez Quintero, el nuevo escolta del equipo de Torre, dialogó con El Periódico y se mostró muy expectante por el inicio de la competencia después de un largo receso que incluso lo tuvo varado por dos meses en Neuquén ya que disputó la pasada temporada en Petrolero Argentino. "Fue un poco complicado, estuvimos mucho tiempo parados y siempre la primera semana es dura, pero nos dieron los descansos adecuados así que arrancamos con mucha energía", explicó.

"Fue tudo muy difícil porque no sabíamos cuando íbamos a arrancar, inclusive ahora no tenemos muchas precisiones. Tratamos de concentrarnos en estar bien desde lo físico y entrenar como se podía, me pudo volver a Misiones -donde reside- después de dos meses y allá estaba todo muy complicada la situación por el Covid así que no pudimos entrenar lo suficiente a nivel básquet pero tratamos de ponerle la mejor onda y energía posible", señaló el jugador.

"Estuve varado dos meses en Neuquén, ese tiempo también fue muy duro para mí", explicó.

Gómez Quintero venía teniendo una buena temporada en lo personal en Petrolero Argentino, pero el corte abrupto de la temporada no estaba en los planes y de alguna manera lo hizo 'volver a empezar'. "Fue duro, venía teniendo una buena temporada en lo personal y en lo colectivo, pero este parate nos mató y creo que nos afectó a todos como jugadores, creo que todos vamos tenemos que enfrentar esta etapa de la mejor manera", explicó.

El escolta sanjuanino (pero de corazón misionero) disputó 29 partidos en Petrolero, promediando 26 minutos de juego y 8.62 puntos por partido.

"Un equipo duro defendiendo y corriendo"

Con respecto a lo que viene, el jugador se mostró entusiasmado y señaló que "San Isidro es un club que siempre se arma con pretensiones altas y esta no va ser la excepción, si el torneo es corto vamos a necesitar un equipo largo y sin dudas tenemos el personal para hacerlo, esperamos que tengamos novedades pronto, pero sabemos que vamos a dar lo mejor".

Además, explicó que el hecho de tener el equipo confirmado de manera anticipada y comenzar la pretemporada en enero es un punto a favor para la puesta a punto. "Sabemos que hay equipos que empezaron antes que nosotros, pero fue ideal empezar lo ante posible para ganar días o semanas de trabajo porque el parate fue muy largo y va a ser difícil retomar el nivel que teníamos, esperamos que estas semanas sirvan y podamos arrancar de la mejor manera", dijo Lisandro.

"Por la filosofía de Seba (Torre) vamos a ser un equipo duro defendiendo y corriendo, tenemos el personal y jugadores atléticos. Bruno (Barovero) es nuestro as de espadas y con Adrían (Forastieri) tenemos la jerarquía y la calidad para manejar los hilos del juego", concluyó.