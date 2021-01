Controles este domingo: 20 motos secuestradas y la clausura de una fiesta clandestina

Un total de 20 motocicletas fueron secuestradas este domingo por la tarde por la Policía Municipal, con la colaboración de efectivos de Policía de Córdoba y Federal bajo las órdenes de la Secretaría de Gobierno municipal.

El control se dispuso en barrio Roca, precisamente en la esquina de Bv. Buenos Aires y Castelli. Allí se procedió a la detención y posterior retención de 20 motocicletas, cuyos conductores no portaban la documentación exigida para poder circular, no usaban el casco reglamentario o no tenían colocadas las chapas patentes.

En el marco del operativo, además, se secuestraron dos motocicletas que tenían colocados caños de escape antirreglamentarios en contradicción con lo establecido en el art 95° del Código de Faltas Municipal Ordenanza N° 6428.

En lo que va de la semana, pudo saber este medio, son 70 las motos secuestradas por estos motivos.

Fiesta clandestina

Por otro lado, en la madrugada de hoy, aproximadamente a las 2, inspectores de la Dirección de Espectáculos Públicos junto a oficiales policiales se hicieron presentes en el barrio Plaza San Francisco, en calle 17 de Octubre al 5000, donde se constató que se estaba realizando una reunión social no autorizada sin respetar las medidas sanitarias vigentes en el marco de la pandemia de COVID 19.

En el lugar se procedió al desalojo de 35 personas, labrándose la correspondiente acta de infracción