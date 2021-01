Sportivo Belgrano jugará con Central Norte en los playoffs

Terminó este lunes la primera fase del Torneo de Transición del Federal A y de esta manera quedaron determinados lo cruces de los playoffs y la final por el primer ascenso a la Primera Nacional.

En ese sentido, Sportivo Belgrano jugará con Central Norte en la primera fase eliminatoria por el segundo ascenso. El cruce se jugará en Salta -con día y horario a definir- a un partido, en caso de empate definirán por penales.

En el ordenamiento, la "verde" se adjudicó el puesto número 13 (de 14) tras ganar la Reválida Norte y tener mejor promedio de puntos que Camioneros, que se adjudicó la Reválida Sur. En tanto, el "cuervo" obtuvo el puesto dos tras terminar segundo en la Zona Campeonato Norte (gracias a la derrota de Chaco For Ever) donde acumuló 10 puntos producto de tres victorias, un empate y dos derrotas, además anotó 7 goles y le marcaron 6.

La final por el primer ascenso la jugarán Villa Mitre de Bahía Blanca y Atlético Güemes de Santiago del Estero, el próximo domingo a las 17.10 en cancha de Estudiantes de Río Cuarto. En caso de igualdad definirán a los penales. El ganador ascenderá de manera directa a la Primera Nacional.

Así se juega la primera fase eliminatoria por el segundo ascenso:

(1) Deportivo Maipú vs. Camioneros (14)

2) Central Norte vs. Sportivo Belgrano (13)

(3) Olimpo vs. Sp. Las Parejas (12)

(4) Chaco For Ever vs. Sansinena (11)

(5) Douglas Haig vs. Def. de Pronunciamiento (10)

(6) Juv. Unida (San Luis) vs. Dep. Madryn (9)

(7) Sarmiento vs. Huracán (Las Heras) (8)





*Próxima fase: se mantiene el ordenamiento inicial para definir llaves y localía. Se suma el perdedor de la final en la ubicación 1.