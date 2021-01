Volvió el teatro en la ciudad: habrá funciones cada viernes durante el verano

Cenicienta, un clásico que no pierde vigencia, en una noche de emociones en el Teatrillo.

Cenicienta, un clásico que no pierde vigencia, en una noche de emociones en el Teatrillo.

La Comedia San Francisco comenzó este viernes la nueva temporada teatral que tendrá la puesta en escena de seis obras en verano, luego de que fueran autorizados en diciembre pasado los espectáculos teatrales en la provincia bajo un protocolo sanitario.

Se trata del sexto año consecutivo que el grupo dirigido por el director Adrián Vocos sale a escena y ahora en un momento sanitario complicado por la pandemia del coronavirus y donde el arte, en todas sus manifestaciones, toma trascendencia.

“La prioridad es cuidarnos y visibilizar que el teatro es un espacio seguro para desarrollar los espectáculos, pero sobre soto es salud para quienes lo habitamos”, destacó Vocos en diálogo con El Periódico.

Sobre el protocolo del COE, el director de La Comedia San Francisco sostuvo que es “muy específico” pero difiere del protocolo nacional: “Nosotros vamos a trabajar en el teatro con las filas separadas en la sala y los espectadores separados entre butacas, que dependen si usan o no la burbuja social”.

Y así fue la primera función de este viernes por la noche en el Teatrillo, con la obra Cenicienta.

"Estábamos con mucho miedo al volver. No miedo por actuar sino miedo a que el público, ese toque mágico que hace que existamos o no, no viniera. Y prácticamente con el aforo reducido ya teníamos todo lleno desde hace unos días", indicó Vocos, quien agregó: "Esto es un ejemplo de que el arte es y será siempre necesario y sanador".

“Volver al teatro fue una lucha constante con las disposiciones del gobierno ya que fuimos los primeros en cerrar y, como se ve, los últimos en abrir. Hay una dejada falta de conocimiento en la toma de decisiones, producto de que en general quienes toman estos puestos suelen no tener contacto con el ámbito cultural o la realidad que conlleva el arte emergente”, cuestionó Vocos.

Programación variada

La temporada de verano tiene programación para enero y febrero en el Teatrillo Municipal, cada viernes a las 21. Luego está previsto que inicie la temporada anual entre marzo y diciembre.

El estreno ocurrió con la tercera temporada de Cenicienta, que viene de cosechar buenas críticas y premios en Carlos Paz, la que se repetirá el próximo viernes 15. Al viernes siguiente, 22 de enero, retorna Esperando La Carroza.

Ya para el mes de febrero, seguirá Esperando la Carroza, aparecerá en escena el infantil Chau señor miedo y, en su cuarta temporada, Encuentados.

Además habrá obras en ambas salas del Estudio Teatro, con un aforo limitado: “Tendremos un espectáculo de tablao flamenco y un ciclo de micromonólogos y microteatro, con obras de Florencia Aroldi. La idea es que estos ciclos continúen todo el año ya que son para muchos menos espectadores”, explicó Vocos.

Entre todas estas obras habrá 125 artistas.

“La vuelta es más una resistencia que una situación de economía. Es una resistencia colectiva incluso cuando al momento de golpear puertas siempre estuvimos solos. Tenemos esperanza de que todo funcionará como corresponde y lo necesitamos para continuar con nuestra semilla en la ciudad”, dijo el director teatral.

Entradas y precios

Los tickets se venderán de lunes a viernes en el Estudio Teatro (25 de Mayo 2037), de 17 a 19 horas. No habrá venta en el Teatrillo el día de la función. El costo de la anticipada es de 300 pesos. si se adquiere el mismo día de la función será de 400 pesos.