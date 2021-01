Asalto en La Cumbre: ataron a dos mujeres y desvalijaron la casa

Dos mujeres fueron maniatadas y encerradas en el baño por dos delincuentes que desvalijaron una vivienda en la localidad de La Cumbre el viernes por la noche.

"Entraron dos tipos a mi casa y me encerraron en el baño y me desvalijaron mi casa, estoy conmocionada hace 47 años que vivo en La Cumbre y es la primera vez que me pasa", dijo la dueña de casa al Canal 11.

La vivienda está ubicada sobre la calle Bartolome Jaime a metros de las cinco esquinas en la ciudad del Valle de Punilla. (CBA 24N)