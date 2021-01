Carlos Paz: clausuran una discoteca con 700 personas en su interior

El director de Defensa Civil de la Municipalidad de Villa Carlos Paz, Roberto Giménez, confirmó este jueves que la disco Khalkama de esa localidad fue clausurada anoche porque había muchas personas en su interior y no se respetaban los protocolos pertinentes para el espectáculo que se estaba presentando.

Según trascendió, unas 700 personas se encontraban en el interior del local, muchas más que las que podían ocupar las mesas dispuestas para el público asistente al show del grupo de cuarteto "Q´Lokura" que se presentaba esa noche.

"Se dio participación al fiscal del segundo turno Ricardo Mazzuchi, porque no se hacían caso a las directivas, tras lo cual se procedió al desalojo y clausura del local. Detectamos que había mucha gente sentada en sus mesas pero también paradas en distintos sectores de la disco, sin barbijo y sin respetar el distanciamiento social", relató Gimenez en declaraciones a radio Mitre Córdoba.

"Khalama fue notificada dos o tres veces esta temporada para que cumpla con las normativas vigentes. Sus propietarios estuvieron presentes inclusive en una reunión en la Municipalidad donde trabajó con los protocolos de funcionamiento para el rubro", aclaró el director de Defensa Civil.

"No entienden que la consigna es que si no se trabaja en el cuidado de la salud pública no va a poder funcionar. La sanción fue aplicada por el Tribunal de faltas y es de alto valor de la multa", admitió Giménez, aunque no confirmó la versión de que su monto ascendería a 2 millones de pesos.

Cabe recordar que en ese local bailable se promocionan varios espectáculos durante la temporada.

Los días viernes, sábado y domingo se presenta el show "Madame" con Diego Reinhold y Facundo Mazzei, y a fin de mes se anuncia el recital de Valeria Lynch y Mariano Martínez.

Fuente: La Nueva Mañana