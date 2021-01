Con 8 años regaló sus juguetes para que otros nenes reciban a los Reyes Magos

Juan Martín Funes tiene 8 años, y tras charlar con su mamá y sus abuelos, decidió regalar muchos de sus juguetes para que los niños que asisten al merendero del Comedor La Virgencita reciban a los Reyes Magos con una sonrisa.

El gesto solidario fue acompañado por la familia de Juan Martín que desde hace unas semanas venía preparando con entusiasmo las bolsitas con los regalos a dar. En ellas incluyó muchos autitos de juguete, tractorcitos, peluches y juegos de mesa, entre otras cosas. Así pudieron armar más de 75 bolsas cada una con diferentes juguetes.

“Mis abuelos me decían basta de juguetes, tenés un montón, entonces pensé que sí, que ya tenía muchos que no usaba y dije hay que pensar en el otro que a lo mejor lo necesitan más que yo. Entonces me puse con mi mamá a armar estas bolsitas con juguetes para regalar”, le contó a El Periódico el pequeño.

La idea en un principio era regalarlos para la Navidad, pero como la familia viajó para las fiestas se decidió armar todo para la llegada de Reyes.

“Algunos juguetes me costó regalarlos porque me acordaba que los usaba de chico, pero hay nenes que no tienen y lo necesitan más que yo”, confesó.

Agradecidas

Los juguetes fueron entregados por Juan Martín y su abuela ayer por la tarde a las mamás que preparan las merienda en el Comedor La Virgencita de barrio Parque.

Las mujeres, que de lunes a viernes reciben entre 150 a 170 niños de ese y otros sectores, se mostraron agradecidas por el gesto y le dijeron al pequeño que este miércoles entregarían los juguetes a los niños.

“Siempre son lindos estos gestos, sobre todo cuando vienen de los más chicos”, comentaron mientras recibían los regalos.

Luego comentaron que todos los días, de 15 a 16.30, se sirve la merienda y que sin dudas este miércoles será especial por los regalitos, tal como sucedió en vísperas de Navidad cuando los visitó “Papá Noel” y asistieron una gran cantidad de chicos que también se llevaron sus sorpresas.

La tradición de los regalos de Reyes

Cada 6 de enero se festeja el Día de Reyes, es una festividad en la que se recuerda la adoración hacia el niño Jesús por parte de los tres Reyes Magos.

Es una jornada festiva en la que es costumbre hacer regalos a los niños en recuerdo a los presentes (oro, incienso y mirra) que supuestamente llevaron unos magos de Oriente, siguiendo el rastro de una estrella, al niño Jesús recién nacido.