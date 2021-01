Renunció Blengini en 9 de Freyre: "La palabra es dolor", dijo el DT

Tras conocerse que el "patrio" no participará en el Torneo Federal de Básquet, el entrenador sanfrancisqueño dio un paso al costado. "Cuando uno logra algo como esto y no lo podes disfrutar es feo, entiendo la decisión pero no la comparto", indicó.

El entrenador Eduardo "Mara" Blengini decidió renunciar a su cargo como DT de 9 de Julio Olímpico de Freyre, tras conocerse la decisión de no participar en el Torneo Federal de Básquet 2021. Blengini hizo historia en el "patrio" consiguiendo por primera vez el título Interasociativo en 2018 y la Liga Provincial en 2019, que le había dado la plaza para participar en la tercera categoría del básquet argentino.

El DT sanfrancisqueño se mostró muy dolido por la decisión de la dirigencia de no disputar la competencia, dijo respetar la decisión pero que no la comparte. "Fue un golpe durísimo, sorpresivo e inesperado, teníamos una ilusión enorme de jugar el Federal, habíamos logrado algo que lo conseguimos demasiado rápido que era ascender. Hoy la decisión es indeclinable, yo no la comparto pero me parece muy triste porque nosotros logramos algo con muchas horas de trabajo de dirigentes, cuerpo técnico y jugadores, todos", comentó en diálogo con El Periódico.

"La palabra es: dolor porque uno estaba muy entusiasmado con esto, insistí pero cuando vi que la decisión estaba tomada decidí tomar un paso al costado", explicó.

Blengini festejando el título provincial.

"Nos faltaba una ficha nomás"

Blengini explicó que para participar de la competencia ya tenía en claro que lo iba a hacer con la base del equipo campeón del Provincial y solo pensaba sumar una ficha más al plantel, si existía esa posibilidad. "La base del año pasado la habíamos retocado con dos jóvenes, nos faltaba una ficha nomas, era ese equipo. La ilusión era muy grande previo a la pandemia y estábamos muy bien, con muchas ganas dentro del club, todo iba encaminado a ser protagonistas del Federal, pero hubo un desgaste en los dirigentes y temor a no poder cumplir, yo tengo una buena relación con la gente, pero me parece que empezar de cero de nuevo era muy difícil y no iba a ser lo mismo, prefiero dar un paso al costado e ir por un proyecto nuevo", señaló el entrenador.

Por otro lado, el DT contó que los jugadores sienten el mismo dolor ya que estaban muy entusiasmados con esta oportunidad. "Ellos sintieron la misma amargura y dolor que siento yo como entrenador, era la primera vez que iban a participar de este torneo. Va a llevar unos días, un tiempo pero hay que asimilar el duelo deportivo que nos tocó vivir, es horrible y espantoso porque cuando uno logra algo como esto y no lo podes disfrutar es feo, pero bueno es una decisión tomada, entiendo la decisión pero no la comparto", indicó.

Lo que viene. "Tuve algunas charlas pero nada concreto todavía, quería estar tranquilo para tomar esa decisión, tengo ganas de seguir trabajando sobre todo por todo lo que hicimos", comentó.

"Quiero agradecer lo tranquilo que trabajé en estos años, lo amables que fueron conmigo, fueron años maravillosos y nos trataron muy bien porque me sentí muy cómodo. Quiero hacer un párrafo especial para agradecer al profe German Baldo que siempre estuvo, es un personaje de hierro, un fenómeno humanamente y laboralmente con objetivos muy altos. Es el tipo de gente con la que a uno le gusta laburar. Agradecer a los jugadores, cuerpo técnico y dirigentes, eligieron esta camino lo respeto pero nos quedó un poquito la sangre en el ojo", concluyó.