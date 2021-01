La pandemia le “puso freno” a la ITV

El verano llegó hace rato y aunque es la época en que muchas familias planifican sus vacaciones por lo que de antemano deciden realizar o renovar la Inspección Técnica Vehicular (ITV) para salir a la ruta más tranquilos, la realidad marca que la pandemia por el coronavirus bajó la demanda de los usuarios a la hora de llevar a cabo la ITV.

Por la pandemia y los temores de la gente a la hora de decidirse a vacacionar, bajó la demanda en la realización de la ITV en la sede de la firma Vecor S.R.L. en el Parque Industrial -taller homologado por habilitación provincial y nacional- de 60 vehículos particulares que solían inspeccionar en años anteriores, entre diciembre y enero el promedio bajó a 35.

“Comenzamos el mes de diciembre y enero a tener un poco más de movimiento de vehículos de uso particular, la gente que se anima a viajar realiza la inspección técnica, todo el mundo sufrió por el tema de la pandemia y recién ahora se está viendo más concurrencia de unidades particulares”, graficó el responsable de la firma en nuestra ciudad, Fernando Senn

Senn reconoció que en las últimas semanas la gente comenzó con las llamadas y consultas. “De a poco la gente que se anima a viajar empieza a hacer la revisión técnica, se ven certificados vencidos de varios meses. Años anteriores llegamos a tener colas de autos hasta cerca del mediodía en esta época, hemos llegado a realizar 60 inspecciones por día, hoy tenés casi un 50 por ciento de baja”, sostuvo.

La inspección

Vecor trabaja de lunes a viernes de 8 a 18 y sábados de 8 a 12.30, por orden de llegada de los vehículos. La documentación que se exige es cédula verde, carnet de conducir, póliza de seguro o el certificado de revisión técnico anterior.

Senn informó que el costo de la ITV para vehículos particulares es de 2.800 pesos y tiene vigencia por dos años si la unidad tiene una antigüedad menor a los 7 años, de lo contrario el período de cobertura es de un año.

El responsable del taller además comentó que la verificación técnica del vehículo tarda alrededor de 25 a 30 minutos. “Se controla tren delantero y trasero, la alineación, gases del motor, cierre y apertura de puertas, correcto funcionamiento de limpia y lavaparabrisas, se controla que no haya fisura en parabrisas, espesura y altura de neumáticos, alineación, suspensión, freno y ruidos de escape”, describió.

Y a su vez insistió luego en que los vehículos que cuentan con vidrios polarizados no están aptos para la autorización de la ITV. “Están prohibidos por ley, son un motivo de rechazo al verificar. También lo son los que cuentan con vidrios espejados. No pueden tener polarizados los cristales en las puertas delanteras. Tienen que estar como vienen de fábrica", expresó. Y luego culminó diciendo: “Para poder circular si no tenés la técnica vigente puede llegar a ser un inconveniente, acá podemos analizar el resultado del vehículo en función de todos los parámetros y sabés si te vas con un vehículo seguro o no, en definitiva ese es el fin”.