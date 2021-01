El nuevo San Isidro: "Es un equipo joven y con la experiencia justa", dijo Torre

San Isidro volvió este lunes a los entrenamientos grupales con el plantel profesional que se prepara para iniciar una nueva temporada de la Liga Argentina de Básquet. La competencia todavía no tiene fecha definida de comienzo y el cuerpo técnico espera la confirmación oficial para planificar los trabajos del equipo.

En ese marco, Sebastián Torre, que será el entrenador "santo" por tercera temporada consecutiva, dialogó con El Periódico y contó sus sensaciones sobre el comienzo de una nueva etapa donde se renuevan ilusiones y esperanzas.

"Es una satisfacción volver a entrenar y a trabajar, sentirse vivo y sentirse digno, esperamos mucho tiempo y la verdad es que la sensación es de felicidad. Con respecto a lo deportivo veremos que es lo que nos espera, pero sobre todo hay una felicidad inmensa de volver a trabajar y los jugadores lo mismo, es unánime porque lo necesitábamos por una cuestión de vida no solo porque es nuestro trabajo, se acabó la incertidumbre y eso está bueno", indicó el DT.

La temporada 2019/2020 sufrió un corte abrupto por la pandemia y obligó a todos a pensar en una nueva temporada. El inicio de esta nueva temporada se pospuso varias veces y eso hizo que haya algunas complicaciones en San Isidro cuando el plantel ya estaba armado desde octubre del 2020. "Arrancamos complicados, esto hizo que se fueran el pivot Santiago González y el base Santiago Ludueña, había que volver a rearmarse, se trabajó con mucha seriedad y trajimos a un buen base como lo es Adrián Forastieri y faltaría recuperar la ficha del 5 que se fue porque era el único 5 puro, pero tranquilos porque no sabemos cuando vamos a arrancar a jugar. Dentro de esa tranquilidad ojalá no se vaya mas nadie y se largue a jugar de una vez por todas que es lo que necesitamos", explicó.

Torre charla con Forastieri en la previa al inicio de los entrenamientos.

El equipo

El entrenador se mostró conforme con el armado del plantel, más allá de las salidas de González y de Ludueña. "Es un equipo joven y con la experiencia justa. Estoy contento porque son los jugadores que pedí yo, tuve esa posibilidad y eso se agradece: repite Aimaretti y Barovero que quería que siguieran, muy contento porque pude armar el equipo, vamos a ser muy competitivos", comentó.

Respecto a la pretemporada, Torre explicó que "va a ser distinta si nos confirman esta semana que el torneo arranca en un mes porque hay que empezar antes con basquet, conceptos que uno quiere implementar en la cancha y va a ser distinta porque para ir gimnasio se va a trabajar en grupos y hay que tener una pelota por jugador".

En ese sentido, el entrenador dijo que lo que más le preocupa es la planificación general de los trabajos. "Me preocupa la planificación para lo que va a presentar el equipo en la primera fecha, esa primera fecha me encantaría que sea en marzo y ahí sería algo más normal, si es en febrero ya tendremos que inculcar sistemas de juego, situaciones defensivas y ofensivas porque el torneo arrancaría en breve", indicó.

Consultado sobre el torneo que se viene, con muchos menos partidos y por ende una mayor necesidad de conseguir resultados para pelear por cosas importantes, el DT dijo que no le preocupa esa exigencia, pero sí el tiempo de trabajo para implementar lo que quiere. "Soy entrenador y si te llaman para enfrentar este proceso u otro tenés que ganar tengas el tiempo que tengas, despues depende de los objetivos, pero el ganar no me preocupa, pasa que soy muy metódico, necesito mis tiempos para llevar mi idea a cabo y en un básquet de mucho gasto energético necesitaría más tiempo, pero si todos estamos en las mismas condiciones no sería un agravante", concluyó.