En vivo online: Olimpo Bahía Blanca vs. Huracán Las Heras por el Federal A

Olimpo vs. Huracán Las Heras

Olimpo vs. Huracán Las Heras Transmisión en vivo.

Olimpo de Bahía Blanca recibirá en la noche de este domingo a Huracán de Las Heras por la sexta fecha del Torneo Federal A, Zona B, en un partido que comenzará a las 20 en el estadio Carminatti y que será dirigido por el árbitro César Ceballos (Córdoba). Miralo en vivo online por Youtube en esta página con transmisión de Sur Medios.

El juego también se podrá ver en vivo online en este link de Noticias de Olimpo /Aurinegro Streaming.

Después de dos victorias consecutivas ante Deportivo Madryn y Maipú, el elenco de Bahía Blanca se prepara para un nuevo duelo de la Zona Campeonato.

Respecto a la formación, Alejandro Abaurre no contará con Facundo Silva que no entró en la nómina de concentrados. Su lugar en el mediocampo será ocupado por el experimentado David Vega. Además, es duda la continuidad en el once de Nicolás Capraro o el ingreso del ya recuperado Rodrigo López Alba.

Este domingo, por la sexta fecha del Torneo Federal A, Huracán de Las Heras visitará a Olimpo en Bahía Blanca. El partido empezará a las 20.00 horas y será arbitrado por César Ceballos de Córdoba.

Busca la tercera

Los dirigidos por Darío Alaniz vienen de ganarle por 1-0 a Sansinena, como local, en lo que significó su segunda victoria al hilo. Ahora, ante el Aurinegro, deberá volver a ganar y esperar resultados favorables que lo dejen con chances de meterse en la final en la última fecha.

Para este compromiso el DT del Globo no haría modificaciones en el once.

Probables formaciones

Olimpo: Federico Cosentino; Capraro o López Alba, Rodrigo Herrera, Martín Ferreyra, Juan Perotti; Franco Coronel, Vega, Ezequiel Ham, Axel Rodríguez; Braian Guille y Diego Ledesma.. DT: Alejandro Abaurre.

Deportivo Madryn: Emanuel Bilbao; Gabriel Vallés, Adolfo Tallura, Federico Giusepponi, Nicolás Inostroza; Javier Sequeyra, Emmanuel García, Leandro Lencinas; Fernando Núñez, Maximiliano Herrera y Bruno Nasta.

DT: Darío Alaniz.

Cancha: Olimpo.

Hora: 20.

Con información de Solo Ascenso.