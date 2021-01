Morteros busca reactivar proyectos para dinamizar su Parque Industrial en 2021

Algunas empresas que adquirieron su terreno hoy no lo explotan. El desafío de la gestión municipal es que se reactiven los proyectos y que se pueda generar mano de obra local y regional.

En septiembre pasado, el Parque Industrial de Morteros obtuvo la aprobación definitiva por parte de la Provincia de Córdoba, lo que permite que las industrias que se radiquen allí accedan de forma directa a la Promoción industrial.

El predio abarca 9 hectáreas, distribuidas en 19 lotes y para su infraestructura hubo aportes provinciales y municipales. En tanto, la inversión privada en las plantas industriales supera los 150 millones de pesos, generando unos 34 puestos de trabajo en forma directa y más de cien de manera indirecta.

Si bien las cifras son importantes en un año donde la pandemia tuvo un impacto negativo para la economía, desde la Municipalidad de Morteros confían que el 2021 podrán avanzar para que se sumen más empresas a las cinco que ya funcionan.

Aunque recién este año se logró el rango de parque industrial oficial, el mismo funcionaba desde hace una década con una habilitación provisoria.

“Actualmente hay doce empresas, aunque no todas están trabajando. Este parque fue inaugurado en 2010, pasó por todo lo que sucedió en Argentina, llegamos con avances y retrocesos. Las empresas que compraron en 2012 y 2013, no todas llegaron a ser efectivo el proyecto original, solo lo hicieron cinco”, recordó Ricardo Ludueña, secretario municipal de Comercio, quien anticipó que con el resto de las empresas que adquirieron sus lotes en esos años la idea es dialogar para que se sumen finalmente: “El criterio tomado es hablar con cada uno de los empresarios, entender su realidad y nuevamente llamarlos a que adecuen un nuevo proyecto productivo, quizás ya no sea el original. Pero la gestión de José Bría (intendente) busca dinamizar el parque industrial y necesitamos empresas que trabajen y generen mano de obra”.

Según señaló el funcionario, algunos ya respondieron positivamente y el resto tienen un período de tiempo para hacerlo: “Se les dio un tiempo para presentar un nuevo proyecto factible y creíble”, aclaró.

Los que ya trabajan

Ludueña contó que actualmente funcionan en el predio una fábrica que construye y repara molinos de viento; un centro de depósito y distribución de parabrisas de autos; otro desde donde se distribuyen áridos y se genera hormigón elaborado; una fábrica de comederos y media sombras para vacas lecheras y actualmente se construye un centro de distribución de cubiertas.

Por otra parte, pos oficialización se encuentra en proceso de radicación una firma que también trabaja con hormigón elaborado, sumado a lo relacionado a la actividad tambera.

El secretario de Comercio indicó que el municipio colabora y facilita la radicación desde su lugar: “Al ser un parque oficial hay ventajas a nivel nacional donde se permite acceder a créditos a tasas subsidiadas que son para construir. También aportes no reintegrables, además de eximiciones a nivel local”, dijo, al tiempo que enumeró los servicios disponibles: “Nuestro parque tiene tendido de luz eléctrica, calles con ripio, tejidos perimetrales al este y oeste, agua de red, pero no potable, que es de uso industrial. Y lo más importante es que en la puerta del parque tenemos la conexión de gas natural”.

Ludueña remarcó que de los 19 lotes que posee el predio, solo uno queda a la venta. Además informó sobre qué rubros podrían sumarse: “En el mediano plazo podría llegar una empresa que tiene que ver con el diseño y construcción de maquinaria agrícola; también se pidió autorización para instalar un galpón para la fabricación de extractores de aire, entre otros”.

Asimismo, uno de los terrenos pertenece a la Municipalidad de Morteros, en el cual se piensa construir un centro de capacitación.

Intenciones a futuro

Ludueña aclaró que actualmente son 34 personas las que trabajan de manera directa, pero que el objetivo es que desde el parque se generen fuentes de trabajo: “Nuestra idea es convencer a más empresarios para que se sumen y completar lo comprado”. De lo contrario, el funcionario advirtió que si por algún motivo un empresario que adquirió su lote no puede continuar su proyecto original o modificarlo para poder instalarse, la Ley de parques industriales los habilita a retirarles el terreno bajo una compensación: “Estos lotes no deben formar parte de una inversión, de un ahorro sino que deben tener fines productivos y por eso se venden a precios especiales para poder seducir a los empresarios”, destacó.

Por último, Ludueña destacó que Morteros cuente con un parque industrial oficial y admitió que San Francisco es un ejemplo a seguir en la región: “Es motivo de orgullo para la gestión, nos plantea el desafío de potenciarnos para ser más fuertes. Demostramos seriedad, por eso tal vez vamos lento pero avanzamos. Nuestra escala es pequeña comparada con San Francisco, que para nosotros es un ejemplo a seguir”, cerró.