Araujo: "Quiero ser la mejor versión de mí en Atenas, que vean de lo que soy capaz"

El sanfrancisqueño Máximo Araujo (17) cerró un año muy positivo en el plano personal. El jugador de Atenas de Córdoba comenzó el 2020 jugando la Liga Desarrollo con la esperanza, a base de esfuerzo, de ganarse minutos en el plantel de la Liga Nacional.

Esos objetivos se vieron modificados sobre la marcha y la vara se elevó producto de un nuevo proceso deportivo en el reinicio de la competencia. Araujo se mantuvo enfocado durante el aislamiento y consiguió sumar muchos minutos en la "burbuja" de la Liga Nacional con la camiseta del "Griego".

El jugador se encuentra en San Francisco disfrutando del receso con su familia, pero se mantiene expectante y va por más. En diálogo con El Periódico contó cómo atravesó un año turbulento donde terminó siendo considerado como una de los jugadores jóvenes con mayor proyección en la Liga Nacional.

¿Cómo estás viviendo este buen momento en lo personal?

Estoy muy contento, el club me dio una posibilidad tremenda. Siempre agradezco la posibilidad a mis entrenadores y compañeros, cuando fui a Buenos Aires me propuse muchas cosas que termine realizando y quiero seguir por más. Quiero demostrar que tengo mucho más para dar y esa confianza que me dan devolverla con todo lo que tengo.

Fue un año raro, empezaste con unos objetivos y terminaste cumpliendo otros más importantes...

Sí, empecé con unos objetivos en la Liga Desarrollo e integrarme en el plantel para ganarme algún minuto en Liga Nacional. En la pandemia no sabía que iba a pasar, siempre estuve con la intriga, pero mientras entrenaba estaba muy mentalizado en lo que quería hacer si se me daba la chance de estar en la liga, cuando llegó el día para volverme y vi el equipo, los entrenamientos me dije que tenía que poner el máximo esfuerzo y me tenía confianza que podía tener minutos, después quería ver qué pasaba en Buenos Aires y aprovecharlo al máximo y es lo que termine haciendo.

¿Cuán importante fue mantener el objetivo en pleno aislamiento?

Creo que me mentalicé mucho, es cierto que la pandemia generaba bajones en algunos días pero estuvieron mis padres que me ayudaron mucho en esos días en los días que no quería hacer nada, cada vez que me lo decían me acordaba de mi objetivo y fue muy importante tener ese foco porque me preparé para ese día y cuando llegó el día estaba muy preparado.

¿Cuánto tuvo que ver los concejos de tu papá en esa etapa? (Mauricio Araujo ex jugador de El Tala, entre otros equipos)

Cada vez que pasan los años lo escucho mas a mi viejo, las palabras que me dice cada año son más sabias para mí. Me ayuda mucho, cuando estoy enojado o tengo un problema siempre recurro a él porque es mi cable a tierra igual que el básquet por su experiencia, él vivió de esto y sabe mucho como es manejarse en un grupo y en un plantel de mayores, esas cosas que vivió trata siempre de contármelas.

¿Cómo sobrellevaron el fallecimiento del "Turco" Arduh?

Fue muy doloroso, la verdad que fue un año muy duro para todos. Tuvimos esa desgracia, algunos lo tomaron de una forma y otros de otra, algunos eran más cercanos a él. En mi caso el Turco siempre estuvo cerca cuando jugaba Liga Desarrollo con Cristian Colli como DT, a Cristian le toca ser asistente del turco y de ahí ellos me veían, me llevaban a los entrenamientos y después los primeros minutos que tuve en Liga Nacional me los dio el turco. Me llevaba al banco y era siempre el primero que ponía, me hizo dar cuenta que si me quería ganar un lugar en el plantel de la Liga y jugar la Liga más grande de Argentina tenía que hacer otras cosas que yo no hacía en mi categoría, no darme ese privilegio de descansar en defensa que era lo que más tenía que mejorar. Me hizo darme cuenta que tenía que empezar por ahí y mejorar en todo lo que pueda. Dijimos que lo íbamos a hacer por él porque al fin y al cabo él nos incluyó en plantel, jugar por él y por Nico que está con nosotros, tenerlo ahí nos incentiva.

"Tenemos a dos jugadores experimentados en Liga que son Leo Lema que lleva años jugando, y Juan Torres que es el más experimentado y lleva años jugando en Liga y Selección. Mis otros compañeros vienen del TNA y Federal, son nuevos en esto y yo lo tomé como que ellos vivían algo parecido a lo que vivía yo, tenían que ganar experiencia y tratar de jugar de par a par para demostrar que puedo jugar igual que ellos, eso es básicamente lo que pensé apenas se armó el equipo", dijo Araujo.

¿Cómo sobrellevas el hecho de que se hable mucho de vos y de tu juego?

A mí me encanta que se vea el esfuerzo, que me hagan notas y que se hable de mí. Pero siempre que termino de hacer una nota mi papá me repite la misma frase, desde chiquito: los pies en la tierra, nunca hay que creerse nada y con la cabeza alta seguir entrenando con sacrifico. A todo lo que me pasa trato de no tomármelo como que ya está, es más todavía quiero más y lo tomo como motivación. Me pasa todo esto y por algo es, entonces quiero ser mejor todavía siempre mantenido esa frase: los pies en la tierra, seguir adelante y entrenar cada vez más.

¿Qué objetivos tenés para el 2021?

Día a día, hasta hoy me pongo objetivos de entrenar, pienso en lo que va a pasar en 2021 y mi objetivo es seguir demostrando que puedo dar más, demostrarle a Atenas que puedo dar mucho más, crecer como jugador en distintos aspectos y crecer como persona principalmente, quiero convocatorias, pero todo con esfuerzo. Quiero asentarme en la Liga, ser la mejor versión de mí en Atenas y que el club lo pueda ver y que vean de lo que soy capaz, me gustaría estar en la Selección Argentina, me convocaron dos veces en juveniles, pero no se me ha dado la posibilidad, pero siempre trato de hacer lo mejor y crecer día a día, si se me da la oportunidad aprovecharla al máximo.