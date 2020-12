Federico Navarro: "A pesar de todo para mí fue un buen año"

Para Federico Navarro (20) la pandemia no fue excusa para seguir luchando por sus sueños. El joven de Frontera inició un 2020 lleno de desafíos añorando poder ganarse un lugar en el plantel profesional de Talleres de Córdoba, en el medio hubo una pandemia que amenazó con truncar esos objetivos, pero el destino le tenía preparado una enorme gratificación ante el esfuerzo y la dedicación en pos de alcanzar sus metas.

Navarro no solo se ganó un lugar entre los once titulares del equipo que hoy pelea por meterse en la final de la Copa Maradona, sino que también tuvo partidos realmente muy importantes donde llegó a ser figura (ante Boca, nada menos que en la Bombonera o ante Atlético Tucumán) y dio qué hablar en medios nacionales, incluso con el cuerpo técnico de la Selección siguiéndolo muy de cerca.

El año cierra con grandes conquistas en el plano personal, pero con los pies sobre la tierra de que esto no termina y que todavía queda mucho por demostrar en un 2021 que lo tendrá como protagonista en el objetivo de llevar a Talleres a lo más alto posible.

"No me lo esperaba que sea tan así; y con el equipo estamos bien, el partido pasado se nos escapó, solo puede jugar 35 minutos y me condicionaron con una amarilla en el primer tiempo, pero quedan dos finales con Banfield donde tenemos que ganar sí o sí y con Colon igual, después esperar", contó el jugador en diálogo con El Periódico.

Antes del comienzo del torneo, se hablaba de que a Talleres le había tocado el "grupo de la muerte" por lo complicado de los rivales (Boca, Lanús y Newells), sin embargo a Navarro lo motivaba tener ese desafío. "Hoy el grupo está confiado, habíamos entrenado muy bien individualmente en la pandemia y cuando volvimos también, estábamos bien físicamente, fuimos puliendo el juego partido a partido y se vio reflejado, no daban nada por nosotros, pero estábamos confiados en lo que hicimos por eso te digo que estamos bien", señaló.

De menor a mayor

Navarro tuvo que esperar para tener la oportunidad, pero cuando la tuvo no la desaprovechó y mucho de ese éxito lo atribuye al haber mantenido siempre mentalizado en el objetivo, principalmente en los meses más complicados del aislamiento. "Fue un año durísimo para todos, al principio no me tocó jugar porque a veces pasan cosas extra futbolísticas que cuestan, fue un año difícil pero ahora se encaminan las cosas y después de todo este esfuerzo uno se siente bien con lo hecho", comentó.

"Siempre fui objetivo en esto, siempre entreno para jugar, si me toca o no es otra cosa, me gusta estar preparado, trato de tener la cabeza fría y de estar enfocado, quiero vivir de esto porque es lo que me gusta y lo que amo hacer", agregó.

Para el mediocampista "Matador" fue muy importante estar cerca de la familia cuando no se podía entrenar en la cancha y el fútbol estaba suspendido, ese fue un factor determinante para recargar energías. "Me fui para allá y para mí fue muy bueno recuperar el tiempo con la familia, fueron tres meses y cuando volvimos entrenar pegué la vuelta. Fue una ayuda muy importante porque me quedé solo en Córdoba, estuvimos 20 días con mi novia, pero pude sacar el permiso y me pude volver", explicó.

"Para mí fue un año rarísimo, no me lo esperaba. Estoy contento de que de a poco me voy afianzando y de ayudar al equipo, todavía quedan muchas cosas por delante, pero a pesar de todo para mí fue un buen año", dijo Navarro.

"Los pies sobre la tierra"

Según informó el portal DataRef, que lleva estadísticas de todo el fútbol argentino, Navarro se destacó como el jugador con más intercepciones de pelota en la primera fase de la Copa. Además, se habló de su rendimiento, principalmente en el partido ante Boca Juniors.

"Cuando se habla de uno es porque está haciendo las cosas bien o mal, por suerte estoy haciendo las cosas bien, me siento bien que se hable de mí porque es el camino, pero tengo que seguir mejorando y tengo mucho para dar", comentó.

Y agregó: "Mi familia es la que lo vive más que yo, están siempre muy emocionados todo el tiempo y me siento bien de darle esa alegría porque son lo fundamental para que yo pueda seguir enfocado. Sin ellos, hoy yo no estaría acá".

Jugar sin público. "Fue muy raro, distinto. La gente, la hinchada es lo más lindo y se siente la falta de la gente, ahora que pasamos un buen momento me imaginaba jugar un partido con la gente, seria hermoso, pero bueno, pero no queda nada para que vuelva. Me hubiera encantado ver el estadio lleno y jugar en la Bombonera llena hubiera sido hermoso, es algo pendiente", dijo Navarro.

Lo que viene

"Queremos llegar a la final, después se verá, siempre trato de plantear objetivos cortos y lo que venga se va a ir dando todo de a poco. El año que viene tenemos Copa Sudamericana y va a haber mucha competencia, espero que se un buen 2021, va a ser lindo pelear cosas importante para el club", concluyó.