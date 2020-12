Por qué no se usan guantes en la vacunación COVID

En el inicio de la vacunación contra el coronavirus al personal de los sectores de salud más expuestos a contagios, este martes en las redes sociales diferentes usuarios criticaron el hecho de que profesionales de enfermería que colocaban las vacunas Sputnik V no tuvieran guantes, como mostraron varias de las imágenes divulgadas. Sin embargo, según las indicaciones de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) y lo que señalaron especialistas al respecto, no se indica el uso de guantes para la colocación de esta vacuna.

Según la ANMAT, el único requisito es el lavado de las manos antes de cada administración y, tal como indican las regulaciones, no es necesario el uso de guantes salvo que las manos tengan lesiones abiertas o que se prevea entrar en contacto con fluidos orgánicos potencialmente infecciosos.

Luego, se debe limpiar la piel con agua estéril, suero fisiológico, o antisépticos y secar con algodón. El uso de alcohol puede inactivar las vacunas de virus vivos atenuados y al finalizar la inyección comprimir con un algodón, sin masajear la piel.

En el caso de que el trabajador usara guantes, se los debería cambiar entre pacientes.

La regulación de la ANMAT va en sintonía con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS-WHO) al respecto.

También la Organización Panamericana de la Salud (OPS) responde al tema en su guía de preguntas frecuentes: ¿se debe usar guantes para administrar vacunas? "No. Las regulaciones de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (de los Estados Unidos) no requieren que el trabajador de salud use guante para administrar una vacuna, a menos que el trabajador corra riesgo de entrar en contacto con fluidos corporales o tenga una herida abierta en su mano. Si el trabajador usara guantes, se los debe cambiar entre pacientes", detalla la OPS en su sitio web.

También en Buenos Aires

Por otra parte, en distintos vacunatorios de la provincia de Buenos Aires se pudieron ver imágenes de la colocación de la vacunas con el personal de enfermería sin utilizar guantes. Durante la conferencia de prensa que brindó el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, tomó la palabra Guillermo Docena, doctor en ciencias bioquímicas del Instituto de Estudios Inmunológicos y Fisiopatológicos y profesor de la Universidad Nacional La Plata, quien explicó que no se emplean guantes como medida de prevención ante posibles reacciones adversas al látex.

En su exposición, Docena explicó por qué el personal sanitario no utilizó guantes al momento de aplicar las vacunas en Buenos Aires.

Al respecto de la vacuna Sputnik V, Docena detalló que "Las reacciones adversas más severas son muchos menos frecuentes que con las otras vacunas como Modena o Pfizer. Ese es un dato que debemos tener en cuenta al momento de si uno duda o desconfía de la vacuna", dijo al empezar.

Luego, explicó: "Podrán ver que se están haciendo las vacunaciones sin guantes. Eso tiene que ver con las reacciones adversas. Se sospechan que la mayor parte de estas reacciones adversas, sobre todo en alérgicos, tienen que ver con el látex, con los guantes", explicó.

Del mismo modo, José Marcó del Pont, jefe de infectología del Hospital Italiano -en el sitio salteño El Intransigente- sostuvo: "No es necesario para vacunar usar guantes a menos que quien vacuna o quien reciba la inoculación presente alteraciones en la piel. En ese caso si hay que cubrirse".

Con información de Agencias/Primereando.