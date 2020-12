"Hay un rebrote y vienen meses muy difíciles", alertó Vicente

El director del Hospital Iturraspe indicó que está aumentando el números de personas internadas y pidió a la comunidad que se siga cuidando porque la vacunación llevará varios meses. "No queremos sillas vacías en los hogares", graficó.

El director del Hospital Iturraspe, Valentín Vicente, alertó este martes que vienen "meses muy difíciles" respecto a la situación de la pandemia de coronavirus y destacó que además que hay un "rebrote" de casos y que aumentaron también las internaciones.

"Ha habido un aumento de casos, un rebrote. No solo en San Francisco, sino en todos lados, por la relajación, los eventos sociales y las reuniones", aseguró el médico, quien también es coordinador del Centro de Operaciones de Emergencia (COE) 3. Las declaraciones fueron realizadas en el comienzo del operativo de vacunación contra el coronavirus en el Hospital Iturraspe, que en la primera etapa abarcará solo al personal de los sectores de salud más expuestos al virus.

"Por favor, seguir usando el barbijo, el distanciamiento y el lavado de manos. Hay gente que no se va a llegar a aplicar esta vacuna porque va a fallecer antes, uno no quiere ser pesimista pero hay que darle la dimensión que esto tiene. Hay gente internada por COVID, está aumentando ese número. Pedimos a la población que se siga cuidando, vienen muchos meses difíciles. Creemos que para una disminución sustancial por lo menos vamos a tener que estar hasta mediados de 2021", dijo Vicente.

"No queremos que haya sillas vacías en los hogares. Se lo pedimos a la gente joven, porque ha fallecido gente joven también, de 20 o 30 años, no solo abuelos de 80 o 90 años", agregó.

Si bien destacó la importancia de la vacunación, alertó de que la misma recién comienza y todavía está latente la posibilidad de contagiarse y enfermarse. "Tenemos un largo año por delante para seguir vacunando y sigue la posibilidad de contagiarse y enfermarse. Es muy poquita la cantidad de dosis que llegan en este momento, seguramente en enero va a llegar una cantidad importante. Pero todavía nos podemos contagiar y enfermar, y hay gente que todavía va a fallecer antes de poder recibir la vacuna", fundamentó.

"Lo que se trata de obtener es la inmunidad de rebaño y para eso deberíamos tener alrededor de un 70 u 80 por ciento de la población vacunada. Cuanto más porcentaje se tenga, aunque no se llegue a ese valor, disminuye la posibilidad de contagio, sobre todo a los grupos de riesgo que hemos visto en este primer año tan penoso sin vacunas. No solo los mayores de 60 años, sino también los menores con comorbilidades, los más afectados", agregó.

Aumento de casos

Vicente explicó que el informe diario de casos registró in importante salto ayer lunes y reiteró recomendaciones para las celebraciones de fin de año. "Habíamos bajado a 30 o 40 casos y los hemos duplicado el día de ayer. Hay que seguir las recomendaciones, tratar de que las reuniones reuniones familiares sean de la menor cantidad de gente posible, en lugares abiertos y no más de dos familias que se integren. Hace un año que estamos con el mismo discurso, entendemos que la gente esté cansada pero no es el momento de bajar los brazos", resumió.

"La vacuna llegó, ya pone una fecha de finalización de todo esto para dentro de unos meses. No es mágico el poder de una vacuna, pero con el correr de los meses y con miles o millones de vacunados que haya en todo el país esto va a ser un recuerdo", añadió el funcionario.

Sobre el resto de las vacunas que podrían aplicarse, consideró que "todas son muy buenas" y que son acuerdos que se hacen a nivel gubernamental. "Ahora la que está es la Sputnik V, que ya la estamos aplicando, y la información que tenemos es que en la segunda quincena de enero llegará una cantidad importante de dosis, se dice que varios millones, para comenzar un plan de vacunación", anticipó.

Sobre la primera y la segunda dosis que deben colocarse, precisó que deben pasar 21 días como mínimo. "La primera dosis y la segunda son distintas, no es que se repiten. Obviamente que hay un registro inmediato de cada persona, qué vacuna se colocó, qué partida, día y horario, para esperar la segunda dosis. Está absolutamente registrado. No se puede cambiar de marca de dosis", concluyó.