Messi: “Nadie puede creer que Maradona haya muerto”

Lionel Messi continúa en su Rosario natal y este domingo se emitió una entrevista que el argentino le brindó al canal La Sexta el pasado 18 de diciembre. La Pulga habló de todo y uno de los temas más sensibles fue la partida física de Diego Maradona, lamentable suceso que ocurrió el pasado 25 de noviembre.

"Estaba en mi casa, me llegó un mensaje de mi papá y enseguida puse la tele, empecé a ver cosas, y me enteré de todo. Una locura, no lo podía creer porque si bien todos sabíamos que Diego no estaba bien, nadie imaginaba que iba a pasar eso que pasó y no lo esperaba", comentó Leo sobre el momento en el cual se enteró.

"Nadie puede creer hasta el día de hoy que Maradona haya muerto, que Diego no esté más, que haya pasado de verdad. Fue algo terrible. En ese momento, una locura", agregó el futbolista de 33 años sobre sus sensaciones del momento y cómo continúa sintiendo una pérdida tan grande para el deporte a nivel mundial.

El capitán del Culé negó pensar en la muerte y señaló que "no lo imagino, ni quiero pensarlo". Al ser consultado por si imaginaba la repercusión que tendría, volvió a esquivar el tema, pero se refirió a las distintas y multitudinarias muestras de cariño que le realizaron a Pelusa: "Era normal, por lo que fue Diego, por lo que hizo por Argentina, lo que siente el argentino por él, era de esperar que también sea la locura esa que fue al despedirlo porque se merecía todo Diego".

Entre los cientos de tributos que le hicieron en distintas canchas del mundo, Messi protagonizó uno de los más originales y emotivos, cuando marcó un gol y se sacó la camiseta del Barcelona para mostrar una que tenía debajo; la de Newell's modelo 1993 que supo defender el Diez. Al respecto, Leo recordó cómo fue la preparación del mismo.

"Esa camiseta me la habían regalado gente de Newell's y yo la tenía ahí guardada. Me pareció que era el momento de hacerlo así", comentó la Pulga, agregando que por suerte no hacía demasiado calor como para padecer jugar con dos casacas puestas. "La verdad que sí, tenía el convencimiento. Venía de partidos sin hacer goles y ese día fui sabiendo que tenía que hacer un gol y apareció de la nada, cuando menos lo busqué y lo pude hacer", cerró. Gran gesto de un 10 al otro.

