Le robaron la bicicleta y pide ayuda para recuperarla

Un hombre fue víctima del robo de su bicicleta entre la noche del sábado y la mañana de este domingo. Según contó a El Periódico, delincuentes ingresaron a su casa, ubicada en Av. 9 de Septiembre al 300, y se la llevaron.

"A la bicicleta la tenía adentro de mi casa, yo vivo en un pasillo al fondo, estaba en una galería, tengo un portón de 2 metros y medio de alto y se ve que saltaron por ahí y la llevaron entre dos", detalló.

La bicicleta robada es una mountain bike marca Zenith Calea EQP, rodado 26, de color gris con una calcomanía roja, asiento marca Forte, sin manoplas.

"Calculo yo que fue alrededor de las 8, 8.30, porque sentí que el perro ladró. Pero bueno, cuando yo me levanté ya no estaba más la bici. La uso para ir al trabajo, me muevo en eso. Únicamente me llevaron la bici, tenía ropa y no me tocaron nada", agregó el hombre, que vive en el lugar hace apenas 4 meses.

Para aportar información, se puede llamar al teléfono (03564) 15205149.