En vivo online: Almagro vs. All Boys por la Primera Nacional

Almagro recibirá en la tarde de este domingo a All Boys por la 5° fecha del torneo Transición de la Primera Nacional, en un partido que comenzará a las 17:10 en el estadio 3 de Febrero de José Ingenieros y será dirigido por el árbitro Sebastián Zunino.

El partido se podrá ver en vivo y online a través de este link con transmisión de TyC Sports Play

Se acerca el final de la primera fase y el elenco de José Ingenieros esta cerca de conseguir el primer objetivo: clasificar a la siguiente ronda del torneo No tendrá un rival sencillo, ya que All Boys tiene chances numéricas de lograr avanzar y no se rendirá fácilmente.

Para este cotejo, y tras un gran resultado en Adrogué, Gastón Esmerado repetiría el mismo once que obtuvo los tres puntos hace siete días. Tanto el entrenador como el plantel saben que un triunfo los dejaría a un paso de continuar en la competencia.

De no mediar ningún imprevisto, la formación inicial sería: Horacio Ramírez; Gonzalo Jaque, Nicolás Romat, Sebastián Valdez, Marco Lambert; Luis Jerez Silva, Maximiliano Rueda; Brahian Cuello, Juan José Ramírez, Juan Manuel Martínez; Facundo Suárez.

El historial arroja que ambos equipos se enfrentaron en 95 oportunidades. El Tricolor se impuso en 33 partidos mientras que el conjunto de Floresta lo hizo en 34 y empataron en 28 partidos. El último encuentro fue el 9 de noviembre del 2019 en donde Almagro ganó por 1-0 con gol de Juan Manuel Martínez.

Se fue el arquero en el Albo

Cuando todo parecía tranquilidad en Floresta, la Navidad sacudió las aguas y llegó con una mala noticia para All Boys. Es que en las últimas horas Deportivo Macará, club ecuatoriano que participa en la máxima categoría de ese país, hizo oficial la llegada de Joaquín Pucheta, actual arquero del Albo.

La novedad sorprendió a propios extraños en el Blanquinegro. Cabe destacar que el elenco de Ecuador, a partir de febrero, disputará la ronda eliminatoria con vistas a la Copa Sudamericana y es por eso que Pucheta fue confirmado como incorporación para la temporada 2021.

En definitiva, se trata de una pérdida muy importante bajo los tres postes en el arco de All Boys de cara al próximo año. Joaquín Pucheta defendió los colores del Albo durante 63 partidos y logró un ascenso.

Con información de Solo Ascenso.