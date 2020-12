El Gobierno alertó por el aumento de casos en el AMBA y pidió no dejar las medidas preventivas

El Gobierno nacional reiteró hoy su preocupación ante el aumento de casos de coronavirus registrados en los últimos días en el Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA), aseguró que realiza un monitoreo permanente de la situación epidemiológica y adelantó que "seguirá tomando las medidas que sean necesarias para cuidar la salud de los argentinos".

Así lo afirmaron el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y el ministro de Salud, Ginés González García, en una conferencia de prensa que ofrecieron esta mañana en el aeropuerto de Ezeiza, tras la llegada de las primeras 300 mil dosis de la vacuna Sputnik V en un vuelo de Aerolíneas Argentinas, proveniente de Rusia.

"Seguiremos tomando las medidas que sean necesarias para cuidar la salud de los argentinos y las argentinas. Estamos monitoreando permanentemente la evolución de los casos y del sistema de salud", dijo Cafiero en la rueda de prensa, en la que también estuvo acompañado por el embajador de Rusia en Argentina, Dmitry Feokstistov.

En el mismo sentido, el Ministro de Salud dijo que la llegada de las primeras dosis de la vacuna rusa "no libera los comportamientos" de cuidados frente al coronavirus y aseveró que "hasta que no estemos muchos vacunados, no estamos exentos de volver a momentos difíciles".

Aumento de casos

"Estamos muy preocupados y muy ocupados. Venimos tomando medidas vinculadas a fronteras pero la preocupación central es que el comportamiento social se ha resquebrajado muchísimo en los últimos 15 días", dijo el titular de la cartera de Salud en la rueda de prensa en Ezeiza.

En ese marco, indicó que "hay números que nos están preocupando, ya que hay una tendencia a incrementar los casos y esto cuando se dispara es muy difícil de contener".

"La vacuna tiene que ser un estímulo para que nos cuidemos porque de ninguna manera estamos exentos de volver a momentos difíciles", insistió González García.

En la misma línea, Cafiero agregó: "Veníamos con un descenso en todo el territorio y ahora empezamos a ver que empezaron a subir en AMBA".

"Estamos permanentemente en estas mesas de coordinación y vamos a continuar con monitoreos permanente y si tenemos que tomar medidas de restricción para cuidar la salud de los argentinos lo vamos a hacer", advirtió el ministro coordinador.

Según el reporte de ayer, otras 60 personas murieron y 8.586 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina.

Con la cantidad de fallecidos y nuevos casos reportados ayer, suman 42.314 los muertos registrados oficialmente a nivel nacional y 1.563.865 los contagiados desde el inicio de la pandemia, según informó el Ministerio de Salud.

Nueva cepa

Además del relajamiento social y el incremento de casos en el AMBA, en el Gobierno también están preocupados por la aparición de una nueva cepa del coronavirus en algunos países de Europa y, en ese sentido, ya se comenzaron a aplicar medidas restrictivas en las fronteras.

En el Boletín Oficial de hoy, se oficializó el cierre de fronteras a partir de mañana y hasta el 9 de enero próximo para países limítrofes, al tiempo que suspendió las autorizaciones otorgadas en vuelos directos procedentes y con destino al Reino Unido, Australia, Dinamarca, Italia y Países Bajos.

La medida se tomó en virtud de la situación epidemiológica que registran estos países tras la aparición de una nueva cepa del coronavirus.

Así fue comunicado a través de la Decisión Administrativa 2252/2020 publicada hoy en el Boletín Oficial, con la firma del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; y del ministro de Salud, Ginés González García.

La medida rige desde las cero horas del 25 de diciembre y hasta las cero horas del 9 de enero de 2021.

Según precisa la norma, quedan exceptuados los "pasos fronterizos de San Sebastián e Integración Austral, ambos situados en la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur".

También se especifica que solo podrán ingresar argentinos y residentes, con la presentación de un test de PCR negativo en coronavirus y la realización de una cuarentena obligatoria de siete días.

De esta manera quedará en suspenso la prueba piloto que autorizaba el ingreso de turistas extranjeros provenientes de países limítrofes, tanto por las terminales aéreas de Ezeiza y San Fernando, como por la portuaria de Buquebus.

Fuente: Télam.