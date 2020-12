PAMI sobre el conflicto entre clínicas y anestesiólogos: “Se está castigando al jubilado”, aseguran

Rubén Ovelar, director Ejecutivo del PAMI Córdoba se mostró crítico de la conducta de los anestesiólogos en el conflicto que mantienen con las clínicas privadas y que en el caso de San Francisco terminó con dos médicos de esta especialidad imputados por “abandono de persona”, al querer cobrar honorarios a pacientes de esta obra social que no se asemejaban al que el centro de salud iba abonarles. Calificó la conducta como una “extorsión” y aseguró que el paciente no puede ser rehén de una negociación entre médicos y las empresas de salud.

Ovelar, en diálogo con El Periódico, sostuvo que PAMI paga las prestaciones con un sistema de ‘capitado’, es decir, que abona por una cantidad fija de atenciones en los sanatorios y clínicas ya que consideran que hacerlo con cada especialista sería un “caos”.

“El sistema de capitado es una apuesta a la salud, los otros que pagan por prestación apuestan a la enfermedad”, sostuvo Ovelar, quien definió esta conducta como una “filosofía del sistema” PAMI.

Conflicto

Sobre el conflicto que los anestesiólogos tienen en la actualidad con los centros de salud privados, el titular de PAMI en Córdoba sostuvo: “Los anestesistas pretenden facturarle directamente al PAMI, pero se les dijo que no porque si cada una de las especialidades van a pedir que PAMI pague por separado, el sistema sería un caos. Quien les paga es la clínica y ellos tienen un convenio por cada vez que realizan una prestación desde cada especialidad, incluida el anestesiólogo”.

Ovelar agregó que desde la asociación que agrupa a estos médicos (ADAARC) manifiestan haber rescindido el contrato con las clínicas, aunque en tono crítico se preguntó: “Ahora, si rescindieron a qué siguen yendo a las clínicas. A pescar afiliados y cobrarles lo que se les da la gana”.

Para el entrevistado, este escenario de conflicto no hace más que “castigar al más débil del sector que es el jubilado, el que menos tiene”, consideró.

En una nota con El Periódico, desde la Asociación de Anestesia, Analgesia y Reanimación de Córdoba (ADAARC) afirmaron que no cobran plus, sino que solo perciben honorarios por sus servicios. En referencia a los profesionales que fueron imputados en nuestra ciudad, dijeron: Ambos, sin estar en relación de dependencia, habían rescindido el convenio que tenían respecto de los pacientes con cobertura del PAMI y así lo comunicaron de manera efectiva y oportuna a los nosocomios. Cabe aclarar, que la vinculación contractual de PAMI es con las clínicas y no con los anestesiólogos”, admitieron.

Desde el lado de la obra social, Ovelar explicó que el contrato es con las empresas: “El sanatorio o clínica dice pagarles a ellos. Y ellos dicen que rompieron este convenio. Ahora porque siguen pidiéndole dinero a nuestros afiliados”, volvió a preguntarse.

Negociación entre privados

Desde PAMI aclaran que el conflicto surge de una “negociación entre privados” y explican que si no hay acuerdo en el pago se deben buscar otros anestesiólogos que hagan el trabajo.

Asimismo, Ovelar señaló que las clínicas y sanatorios que cobran de más a los pacientes son pasibles de sanciones: “Es algo que pasó ya, por ahí un médico que trabaja en una clínica le cobró el plus al afiliado y la multa es el plus cobrado por diez. Cuando el dueño de la clínica se entera pega el grito en el cielo y normalmente ocurre que se desvincula a ese profesional por romper una regla de juego”.

Por último, Ovelar manifestó que el 70 por ciento de la salud privada en Argentina se financia con PAMI: “Son 5 millones de afiliados y se paga puntualmente por capita cada mes. Así se financia el sistema privado”.

Gran cobertura

Creado en 1971, el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, mejor conocido como PAMI, es la obra social más grande de América Latina. Cubre a 5 millones de jubilados, pensionados, excombatientes de Malvinas y sus familiares. Cuenta con más de 8.000 médicos de cabecera y 17.000 prestadores.

Anestesiólogos apuntan a las clínicas

Según los anestesiólogos, tras varios meses de negociaciones con las clínicas y sanatorios de San Francisco, “motivadas en el atraso en el pago de los honorarios, la falta de actualización de las cifras y la pretensión de imponer a toda costa un honorario médico en forma unilateral por parte de las instituciones médicas”, los convenios que vinculaban a los profesionales con las clínicas fueron suspendidos.

“Esta situación fue oportunamente planteada ante la Delegación PAMI de la Provincia de Córdoba, donde se nos manifestó que los pagos llegaban oportunamente a los efectores de salud, por lo que queda claro que la intermediación evidentemente mal llevada adelante por las clínicas es la que genera las demoras para su efectiva realización”.