Morteros: denuncia por el estado del Refugio Canino Municipal llegó a la TV nacional

Una denuncia penal sobre el estado de algunos perros en el Refugio Canino Municipal de la ciudad de Morteros tomó repercusión nacional luego de que el programa Mejor De Noche que se emite por canal Nueve y que conduce el periodista Leo Montero, mostrara un video sobre las condiciones lamentables en las que se encuentra el predio y sus animales.

La denuncia por maltrato animal fue impulsada por la agrupación proteccionista de Morteros, “Colitas Contentas”, con asesoramiento de la abogada animalista Gretel Monserrat, de la Fundación Bio Animalis de San Francisco.

Las imágenes del estado del Refugio se difundieron anoche mientras Montero ratificaba la existencia de la denuncia penal en la fiscalía de Morteros y que se había efectuado un allanamiento policial el pasado 16 de diciembre para relevar las condiciones del lugar.

Luego se refirió al intendente de Morteros, José Bría, y la Directora de Ambiente, Claudia Pucci, “a quienes nos estamos dirigiendo amablemente y con respeto para que preste atención a las denuncias de los vecinos de Morteros y pueda poner un dinerito en el Refugio Canino Municipal tuviera las condiciones mínimas y necesarias de limpieza, higiene y no de desolación y abandono”.

La denuncia de Montero puede verse a partir del minuto 39 del video.

Bio Animalis intervendrá

Mientras esto se daba a conocer anoche, este martes Gretel Monserrat le confirmó a El Periódico que Bio Animalis se presentará como querellante en la causa ya que la entidad morterense no cuenta con personería jurídica.

“Hay una responsabilidad de las autoridades del municipio-sostuvo Monserrat-, es en los últimos días falleció un perro que estaba abandonado y agonizando, amén de ver a todos los animales con garrapatas, pulgas y en mal estado en general del lugar”.

Además, la abogada criticó la defensa que hicieron los funcionarios de Morteros luego de conocida la denuncia: “Salieron a decir barbaridades, que era un tema político, hicieron una conferencia en el Refugio, obvio previo a limpiar una parte pero no se mostraron los perros que estaban en peor estado. Poco feliz la reacción de las autoridades municipales. Tenemos que ver si nos aceptan la presentación como querellante en feria y si no me presentaré en febrero pero en enero estaremos viajando a Morteros para relevar el lugar”.

Defensa local

La directora de Ambiente Municipal, Claudia Pucci junto al secretario del área, Ricardo Ludueña señalaron días atrás en una conferencia de prensa que "mucha gente cree lo que se publica y no se toman el trabajo de ir a la fuente, el buen nombre de los funcionarios queda en juego y no es justo".

En declaraciones a AM1530 de Morteros, Pucci sostuvo que “los perros fotografiados no serían perros del refugio, sino de la gente que trabaja en el basural. Los perros están registrados, son 85 y todos los vecinos y medios pueden pedir cifras de los gastos y no creo que el refugio haya estado mejor que en otras gestiones".

Según publica dicho medio, la funcionaria instó a que “todos los que se lamentan en las redes por el estado del refugio; que cada uno se lleve a su casa uno y de esa manera se cerraría el lugar”.

Sobre el animal muerto en el lugar sostuvo que recibió el tratamiento adecuado: "No podemos ser tan básicos de asociar perro muerto con falta de atención". Y luego enumeró que en la actual gestión se agregaron nuevos caniles, cemento en las instalaciones, adecuando las obras a los recursos municipales que se cuentan.

Por otra parte, Ludueña se refirió a las castraciones postergadas en el presente año por la pandemia, "los recursos que estaban orientados para castraciones se orientaron hacia la salud en éste año, ahora que la economía está despegando empezaremos con las castraciones, por ahora va a ser con la misma postura, haremos un acuerdo, aunque es parte y no toda la solución". "Creemos que el cuestionamiento es político", cerró Ludueña.