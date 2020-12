La Municipalidad de San Francisco anunció este martes que los boliches podrán funcionar bajo el protocolo gastronómico para Navidad y Año Nuevo. Sólo para los jueves 24 y 31 de diciembre, podrán extender el horario de cierra hasta las 6 de la mañana.

El secretario de Gobierno, Damián Bernarte, expresó: "Después de la propuesta que había generado desde la Municipalidad de San Francisco para realizar un evento con los locales autorizados según la ordenanza lo que nos parecía que no sólo era una idea original sino que además estaba pensada para cuidar la salud de los jóvenes y de la población general pero teniendo en cuenta la organización del Estado a nivel país que como Estado federal hay una jerarquía de carácter provincial y nacional y a partir de los decretos emanados de la Nación y Provincia el evento que teníamos programado para noches del 24 y 31 no se pueden realizar con el formato planeado por la Municipalidad de San Francisco. Y luego de la noticia, habiendo seguido trabajando con empresarios del sector, se ha resuelto que todos los locales autorizados por la ordenanza que son los bares nocturnos, las discotecas, los clubes nocturnos y los salones de fiesta, que funcionan bajo el protocolo gastronómico, van a funcionar de la misma manera que lo han venido haciendo hasta el momento, con una extensión horaria hasta las 6 de la mañana, que es el horario que está establecido en la ordenanza de Espectáculos Públicos".

En tanto, adelantó que, a partir de ahora, el horario de cierre pasará de las 2.30 a las 4: "Hasta el día de la fecha todos los locales gastronómicos podían funcionar hasta las 2.30. Para los días 24 y 31 de diciembre, los locales autorizados como bares y discotecas podrán funcionar bajo el protocolo gastronómico hasta las 6. En relación al resto de los locales gastronómicos, a partir del día de la fecha el horario de atención al público podrá ser hasta las 4 de la mañana, es decir, se extiende desde las 2.30 hasta las 4 de la mañana hasta el 1 de febrero, donde vence este nuevo decreto de la Nación y el decreto de la Provincia. De acuerdo a la situación epidemiológica de ese momento, se analizará la situación y a partir de ahí la Municipalidad adecuará sus horarios de funcionamiento para los comercios locales".

"Funciona con el protocolo gastronómico y en función del factor de ocupación que tenga cada uno de los lugares. Las limitaciones en cuanto a cantidad de personas estarán establecidas en función de la legislación vigente y cada lugar en función de la superficie que tenga asignada como ha venido siendo hasta el momento podrá atender la demanda de personas que su espacio físico le permita", agregó.

Qué va a pasar con las fiestas anunciadas

De acuerdo a Bernarte, no podrán realizarse tal cual estaban pensadas. "Ibiza tenía planificado hacer su evento en el Jockey Club, Bar Imperio en la Sociedad Rural. Esos eventos en esos lugares no se van a poder realizar. La Municipalidad tiene que acatar las disposiciones de la Provincia. La Provincia ha tomado esta decisión. Nosotros insistimos en que se había generado desde el municipio un programa de actividades que era muy interesante, novedoso, que priorizaba la salud de los asistentes. Pero bueno, hay que acatar las disposiciones de los gobiernos de jerarquía superior", dijo el secretario de Gobierno. Y recordó que, en materia de reuniones familiares, las mismas tienen un límite de hasta 20 personas y, en el caso de reuniones especiales, en espacios abierto con hasta 100 personas. En esos casos de eventos que están bajo el ala de la ordenanza de Espectáculos Públicos, como eventos transitorios, resultará necesario conseguir la habilitación por parte del municipio.

En cuanto a los testeos previos que se habían anunciado para acceder a dichos eventos, Bernarte indicó que sólo iban a realizarse de llevarse a cabo los mismos, con una concentración superior de personas, cosa que no sucederá. "Eso genera todo un trabajo, no solo de insumos sino de recurso humano afectado para tal tarea. Entendemos que con el funcionamiento que se ha tenido hasta aquí no ha resultado necesario y por lo tanto no se van a llevar a cabo. Si teníamos un evento con concurrencia superior a lo que estaba funcionando hasta el momento se iban a hacer. Ahora volveremos a la situación previa y los testeos no se van a realizar".

Controles

Como medida preventiva, y debido a los antecedentes de fiestas clandestinas los fines de semana, el secretario de Gobierno adelantó que llevarán a cabo controles dentro de la ciudad: "Estamos permanentemente abocados a esta problemática de las distintas secretarías. Se trabaja analizando la situación y desde la Secretaría de Gestión Institucional se han programado para mañana a la mañana reuniones con las fuerzas de seguridad nacionales, provinciales y municipal, a los fines de terminar de diagramar los programas de prevención y control de las noches de Navidad y Año Nuevo. Lo veníamos trabajando con una idea que, a partir de la decisión del Gobierno provincial y nacional, nos llevó a reformularlo. Mañana lo terminaremos de resolver, tratando de generar las condiciones de seguridad para los vecinos y para quienes se lleguen a a ciudad de San Francisco".

Sobre el final, Bernarte reiteró: "El que quiera ir a Runa va a poder ir a Runa. El que quiera ir a Ibiza podrá ir a Ibiza. Como sugerencia, si hay una alta demanda deberían reservar contactándose con cada uno de los locales. El resto de los locales gastronómicos también va a funcionar. San Francisco en ese sentido tiene una oferta realmente amplia y deseamos e instamos a todos los vecinos de San Francisco de todas las edades, son días en donde van a haber horarios ampliados y les pedimos por favor que concurran a lugares autorizados, que no se reúnan en lugares en donde no hay condiciones de seguridad y salubridad necesarias, indispensables en este momento juntándose en lugares que se han denominado como fiestas clandestinas. Querían tener tiempo para estar, bueno, van a tener tiempo, pero que se reúnan en los lugares que están autorizados. Hay muchos y de muy buen nivel, podrán compartir un momento agradable y queremos que lo hagan en lugares que están autorizados".

Sobre el final, y en cuanto a extensiones horarias en otros rubros, Bernarte negó que los hayan, salvo el caso especial de mañana que trabajarán hasta las 21: "Siguen de la misma manera. Los comercios que llamamos no esenciales extienden su actividad mañana. Esperamos que termine siendo una jornada positiva, alentadora, con ventas para los comercios, que necesitan de una recuperación después de meses que han sido muy duros. En los vecinos, a pesar de la situación particular, existe este espíritu navideño de concurrir. Veo mucha gente en el centro, en locales comerciales. Auguramos que sea una jornada de fiesta, en paz, con salud para nuestra gente y que los comercios puedan ver satisfechas sus expectativas", finalizó.