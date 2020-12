Tras 28 años, una cuadra de barrio Roca no tendrá despedida de año entre vecinos

Desde hace 28 años en la cuadra de Belisario Roldán, entre José Hernández y Lamadrid, en barrio Roca, los vecinos reciben el Año Nuevo con una gran fiesta en la que se reúnen todos los que habitan o habitaron el sector.

Sin embargo, en esta oportunidad, por las condiciones sanitarias y las disposiciones de los gobiernos provinciales y municipales no habrá reunión para despedir el 2020 y recibir el 2021, ya que según contó Sandra Costamagna, una de las vecinas que sigue la tradición, después de medianoche se solían juntar más de 200 personas.

“Esto que es ya una tradición la venimos haciendo desde que nació mi hija hace 28 años, pero este año no nos vamos a juntar, solo cada familia en su casa. Porque como ya hace tanto tiempo que se hace, en determinado momento comienzan a llegar amigos y familiares de uno y de otros, se llega a juntar más de 200 personas, entonces para evitar problemas, decidimos suspenderlo este año”, le dijo Sandra a El Periódico.

De todos modos, como cada mes de diciembre, los vecinos se organizaron y ya adornaron toda la cuadra y además pintaron el tradicional mural con los deseos para el año venidero. Aunque en esta oportunidad tuvieron que colocar un lazo de luto por la pérdida de uno de los habitantes de la cuadra que falleció por complicaciones por el Covid-19.

“Una tristeza para los más grandes”

“Para los más grandes como mi papá que fue uno de los primeros organizadores, que se suspenda es una tristeza, después de tantos años, nunca lo habíamos dejado de hacer ni por lluvia ni por frío ni por nada, pero así va a ser”, se lamentó Sandra.

Cinco familias habían sido las que comenzaron con la tradición de juntarse y de reunir a más de 200 personas, entre ellos estaban los Salvá, los Panero, Actis, Costamagna y los Beldoménico.

En este sentido Sandra recordó con nostalgia que “en los primeros años que comenzamos con la despedida de año se pedía autorización a la Municipalidad para cerrar la calle. Pero luego por ordenanza ya no se permitió. Me acuerdo que en un principio hacíamos shows para los más chicos, después cada familia empezó a disfrazarse después de la medianoche, también hemos contratado gente para venir a bailar y a cantar. Pero bueno este años solo nos juntamos para diagramar y adornar, lo que no se puede hacer quedará para otro año”.