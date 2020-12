Cómo sigue el torneo para Sportivo

La Verde consiguió la clasificación una fecha antes del cierre de la fase y volverá a jugar en enero. La Reválida Norte del Federal A tuvo menos equipos participantes por las bajas de Gimnasia de Concepción del Uruguay, San Martín de Formosa y Crucero del Norte, por eso Sportivo tuvo menos partidos y ahora deberá esperar un largo tiempo hasta que se definan todas las zonas.

Tras la culminación de la primera fase se conocerá cómo será el ordenamiento que determinará los cruces de playoffs - a partido único- y las llaves para alcanzar el segundo ascenso. Para ascender por esta vía, Sportivo deberá ganar los cuatro partidos que serán todos de visitante, a menos que se cruce con el ganador de la Reválida Sur y lo supere en promedio de puntos obtenidos en esta fase.

Así se juega la segunda etapa del torneo:

PRIMERA FASE ELIMINATORIA

Está integrada por los clubes que se ubicaron de la 2da a la 7ma posición en cada una de las zonas de la Etapa Clasificatoria y los ubicados en el 1er lugar de cada una de las zonas de la Etapa Reválida (Total: 14 clubes)

Se disputará por eliminación directa a un solo partido, los ganadores clasifican a la Segunda Fase.

El ordenamiento de los clubes para determinar los enfrentamientos será de la siguiente manera:

A los DOS clubes ubicados en segundo lugar se los ordenará con las posiciones 1º y 2º de acuerdo a los puntos obtenidos en la Etapa Clasificatoria.-

A los DOS clubes ubicados en tercer lugar se los ordenará con las posiciones 3° y 4° de acuerdo a los puntos obtenidos en la Etapa Clasificatoria.-

A los DOS clubes ubicados en cuarto lugar se los ordenará con las posiciones 5° y 6° de acuerdo a los puntos obtenidos en la Etapa Clasificatoria.-

A los DOS clubes ubicados en quinto lugar se los ordenará con las posiciones 7° y 8° de acuerdo a los puntos obtenidos en la Etapa Clasificatoria.-

A los DOS clubes ubicados en sexto lugar se los ordenará con las posiciones 9° y 10° de acuerdo a los puntos obtenidos en la Etapa Clasificatoria.-

A los DOS clubes ubicados en séptimo lugar se los ordenará con las posiciones 11° y 12° de acuerdo a los puntos obtenidos en la Etapa Clasificatoria.-

A los DOS clubes provenientes de la Etapa Revalida se los ordenará con las posiciones 13° y 14° de acuerdo al promedio de puntos obtenidos en la misma.-

Notas:

1) En caso de existir igualdad en puntos para efectuar el ordenamiento de los clubes ubicados en el segundo lugar (1º y 2º), en el tercer lugar (3º y 4º), en el cuarto lugar (5º y 6º), en el quinto lugar (7° y 8°), en el sexto lugar (9° y 10°) y en el séptimo lugar (11° y 12°), se utilizará la siguiente metodología de desempate:

a) Mayor diferencia de goles.

b) Mayor cantidad de goles a favor.

c) Mayor cantidad de goles a favor como visitante.-

c) Sorteo.-

2) En caso de existir igualdad en el promedio puntos para efectuar el ordenamiento de los clubes provenientes de la Revalida (13º y 14º), la posiciones se definirá por sorteo.

Los enfrentamientos serán de la siguiente manera:

1º c 14º

2º c 13°

3º c 12º

4º c 11°

5° c 10°

6° c 9°

7° c 8°

Actuarán de local las posiciones 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° y 7°.-

En caso de igualdad al cabo de los noventa minutos, la definición se operará mediante la ejecución de tiros desde el punto penal conforme a las disposiciones del Art. 111 punto c) del Reglamento General de la AFA

SEGUNDA FASE ELIMINATORIA

Estará integrada por los siete clubes ganadores de la Primera Fase y el perdedor de la Etapa Final (Total: 8 clubes)

Se disputará por eliminación directa a un solo partido, los cuatro ganadores clasifican a la Tercera Fase.-

El club perdedor de la Epata Final ocupará la posición 1°.

El resto de los clubes mantendrán el ordenamiento de la Primera Fase.-

Los enfrentamientos serán de la siguiente manera:

1º c 8º

2º c 7º

3º c 6º

4º c 5º

Actuarán de local las posiciones 1°, 2°, 3° y 4°.-

En caso de igualdad al cabo de los noventa minutos, la definición se operará mediante la ejecución de tiros desde el punto penal conforme a las disposiciones del Art. 111 punto c) del Reglamento General de la AFA

TERCERA FASE ELIMINATORIA

Estará integrada por los cuatro clubes ganadores de la Segunda Fase, se disputara por eliminación directa a un solo partido, los dos ganadores clasifican a la Cuarta Fase.-

Los clubes mantendrán el mismo ordenamiento de la Segunda Fase.-

Los enfrentamientos serán de la siguiente manera:

1º c 4º

2º c 3º

Actuarán de local las posiciones 1° y 2°

En caso de igualdad al cabo de los noventa minutos, la definición se operará mediante la ejecución de tiros desde el punto penal conforme a las disposiciones del Art. 111 punto c) del Reglamento General de la AFA

FINAL POR EL ASCENSO

Estará integrada por los dos clubes ganadores de la Tercera fase, se disputará por eliminación directa a un solo partido.-

Los clubes mantendrán el mismo ordenamiento de la Tercera Fase.-

El enfrentamiento será de la siguiente manera:

1º c 2º

Actuará de local la posición 1°.-

El ganador asciende a la Primera Nacional de la AFA Edición 2021.-

El perdedor disputará un partido promocional con un club de la Primera B Metropolitana de la AFA por un ascenso a la Primera Nacional Edición 2.021 (BOLETIN N° 5815 DE LA AFA).-

En caso de igualdad al cabo de los noventa minutos, la definición se operará mediante la ejecución de tiros desde el punto penal conforme a las disposiciones del Art. 111 punto c) del Reglamento General de la AFA