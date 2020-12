Martelotto: "Esta clasificación también es de los formadores de inferiores, ellos también son parte de esto"

El entrenador de Sportivo Belgrano hizo una mención especial para los formadores del club. "Pusimos muchos chicos, pero no nos podemos olvidar de los entrenadores que aportaron para que estos chicos se formen", dijo el DT.

Sportivo Belgrano le ganó a Juventud Unida de Gualeguaychú este domingo y abrochó el pasaje a la próxima instancia del Federal A a una fecha del final. En ese marco, el entrenador Bruno Martelotto volvió a elogiar la unidad del plantel e hizo una mención especial para los formadores del club.

"Uno se pone el casete para decir cosas obvias, pero esto es de los futbolistas, nosotros solo damos un mensaje y el grupo desde el primer día lo interpretó e hizo propio el mensaje, el estilo, la forma de buscar los partidos, de no conformarse, el mérito es de ellos, nosotros los acompañamos. Cuando uno se encuentra con un grupo así todo es más fácil y las cosas fluyen; hay una energía que se visualiza, se siente y se palpa, cuando tenés un grupo de futbolistas, no solo los que juegan sino también los que entrenan y no juegan, uno como cabeza de cuerpo técnico es una suerte contar con un plantel así", comentó Martelotto.

Y agregó: "Esto es de todos, no es solo de nosotros. Hay mucha gente que trabaja y apoya, que pone su granito de arena para que cada cosa funcione en el club y se pueda crecer, esta clasificación también es de todo los entrenadores de inferiores, pusimos muchos chicos pero no nos podemos olvidar de los formadores de infereiores y coordinadores que pasaron aportaron para que estos chicos se formen, quiero hacer esa mención especial para esos entrenadores que trabajan en silencio y son parte también de esto".

Por otro lado, el DT también habló del aporte de los jugadores más experimentados. "Lo jugadores se puede soltar, pueden demostrar porque tienen un grupo de futbolistas más experimentados que aportan, tomaron esta idea y este proyecto, lo tomaron como propio. Están para ayudar, para aconsejar, juegan y son el pilar. Los que no entran y están también apoyan. Se dan muchos factores para que logremos esto", señaló.

Con respecto a lo que viene, Martelotto dijo: "Fuimos cumpliendo objetivos, este era uno. Lo hicimos por el club, porque se lo merece y es un grande de la categoría, que haya pasado un momento difícil no le saca la historia y después porque los futbolistas se pusieron este objetivo. Ellos mismos pusieron el objetivo de clasificar y lo lograron. Ojalá que la gente se sienta identificada con este equipo, es una lástima que no pueda venir gente a la cancha creo que con estos futbolistas la gente se sentiría identificada y quiero hacer una mención especial para la familia que me apoya, porque le dedicamos muchas horas al club y mucho tiempo; y la familia apoya en momentos donde uno pierde la cabeza".