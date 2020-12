Rompieron la vidriera de Preciomanías, se llevaron prendas y hasta un Papá Noel

Dos delincuentes rompieron la vidriera de la tienda Preciomanías (Garibaldi 1239), durante la madrugada del jueves y se llevaron prendas de vestir y accesorios para niños, según contó a El Periódico Rita Brusa, propietaria del negocio.

“El jueves vimos las cámaras, eran dos sospechosos jóvenes que pasaron frente al negocio a las 5.15, siguieron de largo, pero luego volvieron con una piedra que usaron para romper el vidrio lateral del local. Se llevaron todo lo que había en esa vidriera”, contó la comerciante.

La indumentaria era sobre todo para niños, al igual que accesorios como un bolso maternal y gorras. “Era ropa de niños, todas prendas pequeñas y sueltas, justo un bolso maternal, que fueron metiendo dentro de una mochila”, aclaró Brusa, quien agregó que hasta se llevaron un Papá Noel de decoración.

Aunque dijo estar asegurada en este sentido, Brusa lamentó la rotura de la vidriera y los contratiempos de la situación en un mes donde deben estar abocados, más que nunca a las ventas.

“El contratiempo que lleva esto, hace la denuncia, lo que eso demora, justo en una época donde perder tiempo te pone nervioso. Pero esto no tiene solución, si los encuentran seguramente entran y salen al poco tiempo”, dijo, aunque destacó que pese al hecho pudieron abrir al otro día las puertas del local: “Pudimos abrir, dentro de todo lo malo ocurrido lo bueno es que no se comunica el sector de vidrieras con el local porque existe una reja, por lo que no se puede ingresar al negocio que además tiene alarma”.

Brusa explicó demás el contexto que viven como comerciantes: “Es un diciembre difícil, donde las ventas están bajas”.

En julio de 2017, el negocio fue blanco de un robo casi idéntico. Esa vez fueron tres los delincuentes que rompieron una vidriera, también con una piedra, y se llevaron prendas y un maniquí.