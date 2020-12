Clausuran local nocturno céntrico al haber más personas de lo permitido

Inspectores municipales clausuraron en la madrugada de este domingo el local nocturno Ninna, en el marco de operativos de control a los fines de dar cumplimiento a las medidas sanitarias de prevención vigentes en el marco de la pandemia de COVID 19.

La clausura, según conoció El Periódico de fuentes policiales, ocurrió alrededor de la 1.30, siendo la causa la concurrencia dentro del lugar de una gran cantidad de personas, superando el nivel de ocupación autorizado. Asimismo, no se habrían respetado las disposiciones del protocolo gastronómico vigente, razón por la cual los inspectores procedieron a labrar las actas por: aglomeración de personas, no utilización de barbijos o tapabocas, no respetar los protocolos sanitarios e incumplimiento del protocolo para establecimientos gastronómicos de bares y restaurantes. Por todo ello, se procedió a su clausura.