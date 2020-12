Solicitan ayuda para que tres perritos lleguen con su dueña

Chilindrina, Negro y Riqui son tres perritos de Frontera que necesitan ayuda para reencontrarse con su dueña Susana. La mujer tuvo que mudarse a Tartagal (Salta) y no quería separarse de ellos, pero tampoco podía tramitar todos los requisitos necesarios para el traslado.

Susana, es una persona mayor con problemas de salud, tuvo que viajar rápidamente y no alcanzó a conseguir todo lo que necesitaba: jaulas, carnets sanitarios y un transporte acorde a la situación. "Debió partir sola llorando desconsolada mientras Chilindrina, Negro y Riqui, sentados en la vereda veían como se alejaba quien había sido su protectora toda la vida", señalaron desde la ong Proyecto Pulguitas.

Tras conocer la situación, Proyecto Pulguitas y la guardería Venite Pal Campo -de Ileana y Gerardo- se hicieron cargo de los animales y decidieron ayudar a Susana para que se pueda reencontrar con su perritos. Tramitaron los carnets sanitarios, consiguieron las jaulas y ahora buscan concretar el tan ansiado viaje con un transporte; todo esto significa una erogación de dinero de más de 30 mil pesos.

Nora, de Proyecto Pulguitas, explicó que "es un monto muy grande y para la ong significaría un gasto importante. Pagamos las vacunas, se consiguieron las jaulas y el problema más grande es el transporte, entonces hacemos esta movida para pedir ayuda porque solos no podemos", explicó.

"No fue fácil conseguir el transporte porque los animales tienen que viajar en un lugar adecuado por el calor y el costo es muy alto", señaló. Y agregó: "Aclaramos que no es que no los quería llevar, los requisitos para viajar eran muy difíciles de conseguir para esta mujer, había que tramitar todos los carnets sanitarios, las jaulas tienen que ser las homologadas, realmente no podía llevarlos y espero que lo entiendan".

Para colaborar se pueden realizar depósitos en el CBU 00701095-30004147687440 o bien comunicarse por privado en el facebook de Proyecto Pulguitas (click acá).