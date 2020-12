Se vienen las primeras fiestas con pirotecnia cero en San Francisco y Frontera: ni uso ni venta

No se podrá utilizar ninguna clase de pirotecnia.

No se podrá utilizar ninguna clase de pirotecnia.

Estas fiestas de fin de año serán las primeras en San Francisco y Frontera con la entrada en vigencia en ambas de la prohibición total del uso y venta de todo tipo de artefactos de pirotecnia. Por lo que, en principio y si las normas se cumplen, tendríamos una Navidad y Año Nuevo sin los fuertes estruendos por doquier y explosiones acompañadas de luces en el cielo. Los montos de las multas no son menores.

Por los daños que produce la pirotecnia en el medioambiente y a las personas, en San Francisco el Concejo Deliberante aprobó por unanimidad a fines del año pasado declarar a la ciudad como "territorio libre de pirotecnia". Igual medida se adoptó en Frontera poco después. Pero como en nuestra ciudad comenzó a regir en julio, su estreno en la práctica será en estas fiestas que se avecinan.

La iniciativa había sido promovida y elaborada por la Fundación Bio Animalis junto al Instituto de Derecho Animal del Colegio de Abogados.

El reclamo de Bio Animalis contó, además, con el apoyo de numerosas instituciones, ante los daños causados por la pirotecnia en niños con autismos, ancianos, animales, sumados a los numerosos siniestros que puede provocar su uso. El proyecto presentado había contado con el apoyo expreso de Amad, Colegio de Psicólogos, Patitas de la Calle, Instituto Elisa y Cottolengo Don Orione, entre otras entidades.

Cabe aclarar que rige también para marchas o manifestaciones en la vía pública.

"Esperamos que no se use"

La titular de Bio Animalis, Gretel Monserrat, consideró que las expectativas son buenas para estas fiestas en cuanto al cumplimiento de la ordenanza. "Esperamos que no use use pirotecnia y que ningún comercio la venda de manera clandestina. Especialmente en San Francisco, que fue el lugar donde tanto luchamos por este proyecto, pero lo mismo del lado de Frontera. Los controles que realice el municipio van a ser importantes", resumió.

Asimismo, pidió a la comunidad que se denuncie en el caso de que alguien vea que se está usando pirotecnia. "Quizás no sea posible denunciar el 24 o el 31, pero sí podrían denunciarlo el primer día hábil después de las fiestas. Es la forma de construir y responder desde la ciudadanía", explicó.

"Ya no es posible que haya ningún comercio habilitado para la venta", añadió.

Monserrat aclaró que no se puede comprar ni usar ningún tipo de pirotecnia tradicional, ni siquiera las estrellitas o "chasqui boom".

La ordenanza solo permite la llamada "pirotecnia fría" que generalmente es utilizada en eventos, que no es sonora y su costo es muy elevado.

Qué dice el texto