Se jubiló la directora de la escuela Bouchard y la despidieron con una caravana de autos

Después de 35 años Mercedes Laugero, la directora de la Escuela Hipólito Bouchard, dejó el establecimiento educativo tras acogerse al beneficio jubilatorio.

Para despedirla, los docentes, aprovechando que este jueves se entregaron los módulos del Paicor, colgaron carteles alusivos y decidieron organizar una caravana de autos para homenajearla, tratando de este modo de respetar el distanciamiento social que rige por la pandemia de coronavirus.

En diálogo con El Periódico, Laugero recordó un poco de su llegada y su paso por la escuela: "Hace del 20 de mayo de 1985 que estoy en la escuela. Ingresé con un cargo suplente de una docente que asumía un cargo directivo y me llamaron. Tenía apenas 21 años, estaba en lista de espera, no había tomado cargo en marzo porque tenía poco puntaje, recién me recibía. Me había recibido en 1993, en el '94 estuve en la escuela Núñez y en el '95 me llamaron de la escuela y ahí me quede. Siempre tomé como base la escuela Núñez y cuando se ofrecían los cargos siempre elegía la escuela Bouchard".

Así fue que en 1989 llegó el momento. Previo a eso, recordó como anécdota que viajó a Córdoba a pedirle a la administrativa que si tenían que nombrarla, lo hicieran en la Escuela Bouchard. "Di con una administrativa con buen ánimo y así fue, me nombraron en la escuela, y continué ahí hasta la fecha", recordó.

En 2005 asumió como vicedirectora, a raíz de que la directora titular se trasladó a otra institución y que la vicedirectora pasó a ser directora. A la par de su cargo como vicedirectora, siguió estudiando, ya que no era directora por concurso, sino por ascenso por antigüedad. "Hice postítulos en gestión y demás preparándonos, porque siempre hay que estar actualizados. Hasta que llegó 2018, ya con 55 años, la escuela entra en concurso y me presento a rendir el cargo de directora. No sé si fue suerte, pero aprobé y me hice cargo como directora titular en 2019 hasta hoy que me jubilo. En realidad el 1 de febrero, estoy ahora con beneficio de licencia anual por jubilación ordinaria", contó.

Los mejores momentos

Laugero reconoce que son tantos los buenos momentos vividos en la escuela, que no puede resumirlos. "No puedo sintetizarlos, son muchos. Los alumnos, el progreso de ellos, su aprendizaje, el acompañamiento del equipo docente para aportar a la innovación que el Ministerio de Educación de Córdoba propone y siempre a la vanguardia para brindarles algo mejor a los niños, algún aprendizaje positivo para ellos. Son muchas las anécdotas y es difícil resumirlas en pocas palabras, pero es mi mundo la escuela Bouchard. Tengo más años vividos ahí adentro que de vida, que fuera de ella", resumió.

Sobre la despedida, Laugero apuntó: "Hoy mandé audios a las familias para despedirme, porque creo que era necesario, porque si hubiera estado en la presencialidad seguramente el viernes pasado podría haberlo hecho abrazando a cada uno. Les decía que no pensé este modo de irme de la escuela porque uno lo sueña de otra manera. Sé que el afecto está, pero de otro modo. Hay que destacar que este año fue grande el desafío y que voy a volver en mazo a saludarlos, ya no como directora pero la exdirectora, con la que en algunos momentos eran besos, abrazos y cariño y por momentos era una charla seria en la dirección para poner algunas conductas en su línea para que sean mejores personas".

"Así que el modo fue virtual. Me despedí de los docentes con un video. Ayer tuve la dicha de la entrega de los módulos del Paicor. Entonces me puse la chaqueta que este año no pude usar demasiado. Estábamos ahí. Y los docentes, que son unos genios, porque realmente son excelentes profesionales pero también son excelentes personas, hicieron una caravana con los autos, respetando distanciamiento social para saludarme. Fue un momento muy emotivo", finalizó.